La minería formal representó el 11% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2024, el 62.9% de las exportaciones y el 10.9% de los tributos internos recaudados, recordó Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad de la Universidad del Pacífico.

Pero, agregó, ante la falta de resultados del Registro Integral de la Formalización Minera (Reinfo), el Estado debe poner un mayor énfasis en la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE), que tiene un fuerte crecimiento por el alza del precio del oro y el cobre, y crece la participación de mineros ilegales.

En el XXXVI Seminario Anual de Investigación CIES 2025, hizo hincapié en la falta de compromiso presupuestario con la formalización minera, que hace que la MAPE se desarrolle en condiciones de precariedad social, ambiental y laboral .

“En 2024, por ejemplo, los recursos destinados a ese fin representaron apenas el 0.0099% del presupuesto”, anotó.

A ello se suman múltiples obstáculos para la formalización, entre ellos las barreras de acceso a las cadenas de valor formales, la ausencia de servicios productivos accesibles y la falta de servicios vinculados a la comercialización para estos productores.

Incentivos

Casas señaló que la alternativa de política que se propone se basa en el desarrollo de incentivos para la formalización y la mejora de la productividad de la MAPE no ligada a la minería ilegal.

“El enfoque central es, por un lado, impulsar el desarrollo de esta MAPE no ilegal y, por otro, erradicar la minería ilegal mediante una regulación y fiscalización efectivas”, señaló.

Para lograrlo, dijo, se plantea generar información confiable e implementar una campaña de difusión masiva que explique los beneficios de la formalización, además de acciones concretas de erradicación de la minería ilegal y la creación de un régimen simplificado de inscripción y regulación, porque el Reinfo no ha generado resultados.

Pero, urge la asistencia técnica a las personas mineras de la MAPE informal para que cumplan con los requisitos exigidos, salvando las diferentes barreas que enfrentan.

Otros elementos claves son el incremento sustancial de los recursos orientados a la formalización y el diseño de un sistema eficiente de resolución de disputas entre mineros y titulares de concesiones.

Casas propone desarrollar un mercado de servicios para la MAPE no ilegal mediante la creación de un Fondo Minero y la implementación de un programa masivo de capacitación en temas técnicos ligados a la exploración, el desarrollo y la explotación.