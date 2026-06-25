La minería atraviesa un punto de inflexión que obliga a revisar sus bases operativas y su relación con la sociedad, señaló Eva Arias, presidenta ejecutiva de Compañía Minera Poderosa, durante su participación en el panel “Does The Mining Business Model Have to Change?” del World Mining Congress (WMC) 2026.

Explicó que el sector enfrenta un entorno cada vez más complejo, en el que ya no basta con la eficiencia productiva o la generación de valor económico, sino que es necesario incorporar de manera estructural nuevas exigencias vinculadas a la confianza, la sostenibilidad y la competitividad.

“La minería debe evolucionar para responder a nuevas exigencias de confianza, sostenibilidad y competitividad”, afirmó la ejecutiva, al remarcar que estos factores se han convertido en elementos centrales para la continuidad y legitimidad de la industria.

Durante el panel, que reunió a representantes de distintas compañías mineras internacionales, se discutió si el modelo de negocio del sector requiere ajustes profundos para adaptarse a las demandas actuales de inversionistas, gobiernos y comunidades.

Capacidad de adaptación

En ese contexto, Arias destacó que la capacidad de la minería para adaptarse a estas nuevas expectativas será determinante para su desarrollo futuro, especialmente en un entorno global marcado por mayores estándares ambientales, sociales y de gobernanza.

Además, hizo hincapié en la importancia de fortalecer los mecanismos de diálogo y articulación con los distintos grupos de interés, como parte de una estrategia que permita consolidar relaciones de largo plazo y mejorar la percepción de la industria.

El World Mining Congress 2026 continúa reuniendo en Lima a líderes globales del sector minero para debatir los principales desafíos y oportunidades de la industria, en un contexto de transformación tecnológica, transición energética y creciente demanda de minerales críticos.