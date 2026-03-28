Según el Banco Central de Reserva (BCR), entre el 18 y el 25 de marzo, el precio del oro se redujo 6.5% a $ 4, 506 la onza troy, tras alcanzado los $ 5,500, por expectativas de una política monetaria más restrictiva ante los mayores temores de inflación y el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU.

En tanto, el cobre bajó 2.9% a $ 5.50 la libra en un contexto de temores sobre el crecimiento global asociados al conflicto de Medio Oriente y al aumento de los precios de la energía.

En ese sentido, Paola Herrera, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), precisó que la contribución de la minería en los ingresos tributarios es importante.

Tributos

“Al cierre de 2025, la recaudación minera (Impuesto a la Renta – IR, regularizaciones, impuestos especiales al sector y regalías) sumó un nuevo récord histórico anual de S/ 24,382 millones, equivalente al 12% de los ingresos totales del gobierno”, precisó a Correo.

Pero, solo el IR de tercera categoría (empresas), el sector minero representa alrededor del 25% del total en 2025, superando los resultados de los dos años previos (2023: 15% y 2024: 18%) y alcanzó el nivel más alto de participación desde el 2007 (48%).

Paola Herrera señaló que el incremento histórico de los precios de los metales en 2025 (cobre: 9%, oro: 44%) impactará en el pago de IR del sector minero del 2026, lo que permitiría superar incluso el récord del 2025. “Debido en buena parte a ello, el IPE estima que los ingresos fiscales aumentarán alrededor de 6% este año”, explicó.

Incluso, refirió, con perspectivas al alza para los precios del cobre y el oro en 2026 (23% y 37% respectivamente, según el BCR). “La minería tiene el potencial de seguir aumentando su contribución a los recursos del Estado hacia el 2027, lo que será clave en el actual contexto de debilitamiento fiscal”, manifestó.

Según el Ministerio de Energía y Minas, las exportaciones mineras en 2025 sumaron $ 62,848 millones, mayor en 27.2% con relación al 2024 (S 49,417 millones).