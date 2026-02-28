El gran problema para estimular el desarrollo de nuevos proyectos mineros sigue siendo la compleja burocracia para dar licencias y permisos, que se acentúa con la alta rotación de autoridades en los últimos diez años.

Un indicador de esa situación pasó factura a Perú porque entre entre el 2023 y 2025 cedió el segundo lugar a República Democrática del Congo como productor mundial del este mineral, no obstante tener grandes reservas por explotar.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en diciembre último, la producción nacional de cobre disminuyó 2.7% frente al mismo mes del año anterior por los bajos niveles extraídos en las empresas Anglo American Quellaveco (Moquegua), Marcobre (Ica), Hudbay Perú (Cusco), Cerro Verde (Arequipa), Minera Chinalco Perú (Junín).

Sin embargo, la producción nacional de cobre, en diciembre último, fue de 256,647 de toneladas métricas fina (TMF), mayor en 18.6%, comparado con el mes anterior.

Ello refleja los vaivenes de la producción porque los yacimiento se están “empobreciendo”, lo que en el argot minero se denomina de baja ley, es decir, cada vez es menor la concentración de mineral en las rocas y se requiere desarrollar nuevos proyectos.

Aportes

Según el INEI, la producción del metal rojo creció en las regiones de Áncash (41.6%) y Apurímac (3.7%), ocupando los primeros lugares en el mes de análisis, respectivamente, seguido de Ayacucho (21.3%), Huancavelica (9.2%), Huánuco (8.1%) y Pasco (2.0%).

No obstante, que en diciembre 2025 representaron el 60.7% de la producción nacional de cobre, seis regiones registraron resultados negativos.

Ellas son: Ica (-26.3%), Moquegua (-24.1%), Arequipa (-11.2%), Junín (-8.2%), Cusco (-3.1%) y Tacna (-1.2%).

También disminuyó la producción del metal rojo en en Cajamarca (-29,4%) y Lima (-9,8%).

En tanto, aumentó la extracción de otros minerales metálicos, como estaño (22.1%), zinc (17.2%), hierro (14.0%) y plomo (1.5%).

El INEI también informó sobre la producción de energía eléctrica, que tiene fuerte relación con la minería, precisando que cinco regiones son las que destacaron en diciembre del 2025.

Así, destacaron las regiones de Arequipa (+156.7%), Puno (+127.5%), Cajamarca (+45.1%), Lima (+26.2%) y Piura (+20.9%); juntas hicieron el 62.6% del total.

En cambio, se redujo en Huánuco (-60.4%), Áncash (-48.8%), Huancavelica (-38.9%), Junín (-24.3%), Pasco (-23.1%), La Libertad (-11.0%), Cusco (-2.0%) e Ica (-0.1%), entre otras.