El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que el sector Minería e Hidrocarburos tuvo una expansión de 1.10% en julio 2025 con relación al mismo mes del 2024.

Ese resultado se explicó por el crecimiento de los subsectores minero metálico(0.93%) e hidrocarburos (2.16%).

En junio, el sector Minería e Hidrocarburos también registró una expansión, pero de 1.01%, recuperándose de la caída de mayo (-6.81%).

En la medición del sector, según el INEI, la minería metálica participa con 84.6% e hidrocarburos con 15.4%.

Según el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica del INEI, la producción minero metálica creció 0.93%, destacando el zinc (+17.3%), estaño (+7.6%), oro (+7.5%), plata (+2.9%), cobre (+2.2%) y plomo (+1%).

En contraste, disminuyó la producción de hierro (-0.1%) y molibdeno (-27.3%).

PESCA

El INEI también informó que el sector Pesca registró un crecimiento de 34.85% en julio de 2025, en comparación con igual mes del año anterior.

Ese resultado obedeció al mayor desembarque de especies de origen marítimo (32.87%) destinadas al consumo humano indirecto (anchoveta para harina y aceite de pescado).

En este caso, la captura ascendió a 292,148 toneladas, cifra significativamente superior a las 39203 toneladas registradas enjulio de 2024, lo que representó un aumento de 645,23%.

La mayor captura de anchoveta provino principalmente de los puertos de Chicama, Callao, Tambo de Mora, Chimbote y Pisco.

Por otro lado, la pesca destinada al consumo humano directo se redujo en 30.15%, debido a la menor disponibilidad de especies para congelado (-53.9%),elaboración de enlatado (- 16.5%), consumo en estado fresco(-6,4%) y preparación d curado (-3,4%).

Además, la pesca de origen continental se incrementó en 48.23%, impulsada por la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco(39.7%) y congelado (159.3%).