La titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, afirmó que la recaudación fiscal en el periodo enero–noviembre de 2025 alcanzó los S/ 159,473 millones, cifra que es mayor en 11.5 % respecto al mismo periodo de 2024.

Fue durante su participación en el XXVI Seminario Anual de Investigación del CIES 2025, Explicó que ese resultado es por el despliegue de estrategias de recaudación, a través de la Sunat para combatir la evasión y la elusión tributaria, y de un contexto de mayor dinamismo económico.

Precisó que sólo en noviembre la recaudación tributaria sumó S/ 14,848 millones, uno de los niveles más altos del año, registrando un crecimiento de 3.1% con relación del mismo mes del 2024.

El resultado de noviembre último fue superado únicamente por la recaudación de enero (que recoge la campaña navideña) y abril (que concentra los pagos de regularización del Impuesto a la Renta).

Precios

El gran impulso que está registrando la recaudación tributaria está en los mayores precios de los principales metales que exporta el país, particularmente el oro y el cobre, que se mantienen sobre los $ 3 la onza y la libra, inclusive alcanzando picos de $ 5 en ambos casos.

En el caso del cobre, la demanda sostenida se origina en el proceso de la reconversión energética.

De otro lado, Denisse Miralles aseguró que el Gobierno está cerca de cumplir la regla fiscal tras dos años de incumplimiento.

Destacó la importancia de alcanzar la meta de déficit fiscal de 2.2 % para el cierre del año. La ministra reconoció que el país tuvo “2 años seguidos de incumplimiento de la regla fiscal”, pero afirmó que “este año estamos a muy poquito de cumplir esa regla”