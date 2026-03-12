El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ángelo Alfaro, informó que los trabajos de reparación de los ductos que llevan el gas natural seco y el gas natural líquido desde Camisea a Lima e Ica, respectivamente, registraron un avance de 64%, al martes último.

En tanto, cuadrillas especializadas seguían laborando de forma ininterrumpida en la zona para restablecer los suministro en el plazo previsto.

El martes en la noche, Alfaro explicó que los trabajos de reparación de los ductos estaban en su fase final, luego de que las cuadrillas técnicas culminaran gran parte de las labores de instalación y ajuste de los tramos dañados.

Precisó que, de acuerdo con el cronograma de trabajo de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), el jueves (hoy) se iniciará el proceso de llenado de los ductos, el viernes se entregarán a Cálidda (Lurín) y a Pluspetrol (planta de Pisco).

Así, según explicó Alfaro, el sábado se hará el suministro de gas natural seco a la ciudad de Lima, para normalizar progresivamente el abastecimiento para los usuarios a partir del domingo.

Transportadora

Por su lado, la empresa TGP informó que hasta las 12:30 del día de ayer se tenía buenas condiciones climáticas que permitieron hacer 12 vuelos y se culminó el transporte de los ductos de reemplazo (14” y 32”) al KP43.

También que se completó la perforación y aislamiento del ducto de líquidos en ambos extremos. Además, se demarcó la zona a ser reemplazada en el ducto de gas y se inició con el trabajo de corte del mismo.

Del mismo modo, la empresa informó que ayer también se realizaría la inspección de todo el ducto.

De otro lado, la empresa informó que se conoció los resultados del monitoreo ambiental que hizo la Autoridad Nacional del Agua (ANA), descartando la presencia de hidrocarburo en agua.

“A la fecha, el cronograma planteado para el servicio de transporte de gas natural se mantiene”, anotó TGP.