En lo que va del presente año, la Sunat ha cambiado de jefe en más de una oportunidad. Se conoció que en el Consejo de Ministros del último miércoles se acordó designar a Edward Tovar Mendoza como nuevo superintendente

Tovar Mendoza reemplazará a Marilú Llerena, cuyo nombramiento se dio durante la gestión del ex ministro de Economía y Finanzas, José Salardi.

Sin embargo, el nombramiento no se publicó ayer en el diario El Peruano. Se conoció que la designación de Tovar Mendoza, quien dejaría la presidencia del Tribunal Fiscal, fue respaldado por el Consejo de Ministros.

Cambios

Así, Edward Tovar Mendoza se convertirá en el tercer jefe de la Sunat en lo que va del 2025, considerando que en marzo se cambio a Víctor Mejía Ninacóndor (nombrado el 2 de octubre del 2024, durante la gestión de José Arista), reemplazando a Gerardo López Gonzales Mejía fue reemplazado por Marilú Llerena, quien llegó de la mano de Salardi, quien intentó poner una nueva línea en el Ministerio de Economía y Finanzas, con el objetivo de moderar el gasto público.

Consultado sobre el particular, el economista Carlos Adrianzén, explicó a Correo, que es inusual cambios muy seguidos en una institución tan seria como es la Sunat, que tiene cuadros técnicos respetable.

“Llama la atención los constantes cambios en una institución como la Sunat. Preocupa mucho porque puede generar desconfianza entre los inversionistas”, comentó.

Refirió que quiere pensar que la salida de Llerena es porque tiene problemas personales muy serios, o porque recibió una mejor oferta laboral.

Se sabe que el Gobierno busca que la Sunat recaude el mayor monto posible de tributos para cubrir los compromisos asumidos que demandan altos gastos que se deben cubrir.