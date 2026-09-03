Las grandes empresas del país ingresan a un ciclo de optimismo, con mayor intención de aumentar su planilla (+36%) este año, con una expectativa de conflictividad estable (62% cree que se mantendrá) y con una agenda de gestión humana centrada en la productividad, clima laboral y prevención de conflictos, según el informe Panorama Laboral 2026 de Vinatea & Toyama Abogados.

El informe, elaborado a partir de un sondeo a 133 empresas del país (74% grandes empresas), muestra que el índice de expectativas empresariales del Banco Central de Reserva (BCR) volvió al tramo optimista, reflejándose en la gestión laboral interna: 62% de los líderes de Gestión Humana espera que la conflictividad laboral se mantenga estable. “Solo un 29% cree que aumentará, el nivel más bajo desde 2022”, indica.

Además, destaca que la caída del pesimismo es de casi 15 puntos porcentuales respecto de similar encuesta en la primera mitad del 2025. “La conflictividad laboral se estabiliza. Los que creen que aumentará en su organización cae del 43% en mayo del 2025 al 29% en la actualidad”, señala el informe.

Agrega, además, que diversos indicadores públicos confirman esa tendencia: las huelgas del sector privado entre enero y mayo de 2026 bajaron de 14 a 8, las demandas laborales ingresadas cayeron de 118 mil a 108 mil y las acciones del Módulo de Gestión de Cumplimiento de la Sunafil disminuyeron 13% en el primer semestre.

Aumento de planilla

En línea con el optimismo empresarial, el 36% de encuestados indicó que prevé aumentar su plantilla en lo que resta del 2026 y sólo 9% planea reducirla. Un punto por destacar es que las empresas de menor tamaño (menos de 100 trabajadores) tienen la mayor intención de contratación (60%).

La encuesta también recogió la respuesta sobre los principales factores del entorno que generan mayor incertidumbre o influencia en la decisión de contratación de las empresas, como la situación económica y política del país (49%), la dificultad para encontrar personal calificado (41%), riesgos climáticos por el Fenómeno del Niño (40%), posibles cambios en la regulación laboral (35%) y la presión salarial por inflación (29%).

El informe revela que el 59% de encuestados reporta que los trabajadores canalizan sus conflictos mediante denuncias a Sunafil, que se consolida como la vía más utilizada.

En contraste, los canales internos muestran avances, pero con desafíos: El 98 % tiene un canal de denuncias, pero señalan que los trabajadores aún dudan de su confidencialidad y temen represalias. La confianza promedio en los canales internos es de 3.3 sobre 5.

Los encuestados señalaron que los principales factores que influyen en el nivel de confianza en estos canales son la efectividad y respuesta. “Ver reflejados sus reclamos en acciones concretas”, según el informe.

Rol de los sindicatos

El estudio segmentó las respuestas según la sindicalización en las empresas. En empresas con sindicatos, las denuncias ante Sunafil (71%) son reportadas por los encuestados como la forma más recurrente de expresión de un conflicto laboral, en cambio, en empresas sin sindicato, los conflictos se canalizan directamente con el jefe inmediato (70%).

La expectativa de aumento de conflictividad es mayor en empresas sindicalizadas (35%) que en las no sindicalizadas (16%).

Además, al consultarse sobre las prioridades de Gestión Humana en las empresas, las tres más reportadas por los encuestados fueron: productividad y eficiencia operativa (68%), prevención temprana de conflictos (47%) y clima laboral y bienestar (46%).

En ese sentido, el informe señala que es importante que las empresas tengan reglas justas, brinden seguridad psicológica y propósito compartido para reducir conflictos.

“Las empresas no pierden juicios en los tribunales, los pierden el día que alguien dejó de sentirse escuchado. Por eso, hoy más que nunca, ser una empresa humana es también la mejor estrategia laboral”, señala Jorge Toyama, socio de la firma.