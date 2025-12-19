Las exportaciones mineras de enero a octubre sumaron $ 48,800 millones, mayor en 25.3% con respecto a igual periodo del 2024 (unos $ 38,949 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Precisó que las exportaciones de cobre registraron unos $ 22,466 millones, representando un incremento de 18.3% con relación a los $ 18,989 millones reportados en similar período del 2024.

En tanto, las exportaciones auríferas alcanzaron los $ 17,971 millones, más de 43.2% con respecto a los $ 12,548 millones del mismo ciclo del año pasado.

Del mismo modo, la SNMPE explicó que, en el periodo de enero a octubre 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 36.8%.

Precios

El gremio minero energético, mediante un comunicado de prensa, informó que las exportaciones mineras explicaron el 66% de las ventas del Perú al exterior entre enero y octubre de este año.

También precisó que, en octubre, las exportaciones mineras llegaron a los $ 6,497 millones, lo que reflejó un crecimiento de 68.1% con relación a similar mes del 2024 ($ 3,864 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre sumaron $ 3,107 millones en octubre último, cifra que significó un incremento de 81.4% al compararse con igual mes del año 2024 ($ 1,713 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en octubre se sustentó porque el precio aumentó 28.9%, mientras que el volumen se incrementó en 40.7% respecto a igual mes del año pasado.

Mientras que las exportaciones de oro alcanzaron los $ 2,227 millones en el décimo mes del año 2025, lo que representó un incremento de 47.1% con relación a similar mes del 2024 ($ 1,514 millones).

Las exportaciones del metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 50.8%, a pesar de que el volumen registró una reducción de 2.4% respecto a octubre del 2024.