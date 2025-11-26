Las exportaciones mineras de enero a setiembre sumaron $ 42,120 millones, representando un crecimiento de 20.6%, respecto a igual periodo del 2024 ($ 34,913 millones), informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Precisó que de enero a setiembre 2025 las exportaciones cupríferas registraron $ 19,360 millones, lo que significó un incremento de 12.1% con relación a los US$ 17,264 millones reportados en los primeros nueve meses del 2024.

En tanto, las exportaciones auríferas sumaron $ 15,743 millones, representando un aumento de 43.1% respecto a los US$ 10,999 millones registrados entre enero a setiembre del año pasado.

La SNMPE explicó que, en el periodo de enero a setiembre 2025, las exportaciones de cobre representaron el 46% de los productos mineros vendidos al exterior, mientras que el oro el 37.4%.

Asimismo, comentó que el crecimiento de las exportaciones mineras entre enero a setiembre se debe principalmente al mayor valor de los envíos de oro (US$ 4,744 millones más) y cobre (US$ 2,096 millones más) con relación a similar periodo del 2024.

Añadió que las exportaciones mineras explicaron el 65% de las ventas del Perú al exterior durante los primeros nueve meses del presente año.

Exportaciones Setiembre

Las exportaciones mineras peruanas en setiembre 2025 llegaron a US$ 5,506 millones, lo que reflejó un crecimiento de 29.1% con relación a similar mes del 2024 (US$ 4,265 millones), citó la SNMPE.

Detalló que las exportaciones de cobre sumaron 2,638 millones de dólares en setiembre último, cifra que significó un incremento de 29.3% al compararse con similar mes del año 2024 (US$ 2,040 millones).

El aumento de las exportaciones de cobre registrado en setiembre se sustentó porque el precio aumentó en 17.3%, mientras que el volumen aumentó en 10.3% respecto a igual mes del año pasado.

De otro lado, la SNMPE señaló que las exportaciones de oro alcanzaron los $ 2,091 millones en setiembre 2025, lo que representó un incremento de 46.9% con relación a similar mes del 2024 (US$ 1,424 millones).

Las exportaciones de este metal precioso se vieron beneficiadas por el aumento de su cotización en 42.6% y el volumen en 3% respecto a setiembre del 2024.