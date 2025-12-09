Entre enero y setiembre 2025, las exportaciones de servicios sumaron $ 5,743 millones, mayor en 8.1% y 13.8% que igual periodo de 2024 y de 2019, respectivamente, según Comex Perú en base a datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Señala que el valor de los cinco rubros que componen las exportaciones de servicios está por encima de lo registrado en igual periodo 2019. “La recuperación se consolida y apunta hacia un crecimiento sostenido”, agrega.

Así, precisa que las exportaciones de los servicios de transporte registraron $ 1,663 millones, (+ 11.2%); otros servicios $ 916 millones (+7.8%), servicios de viajes $ 2,945 millones (+7.4%) y los servicios de comunicaciones $ 125 millones (+5.1%).

Destacan

Los rubros con mayor crecimiento respecto del nivel prepandemia fueron los servicios de comunicaciones, cuyo valor exportado representa un crecimiento de 57.8% frente a igual a igual periodo de 2019, explicado por una mayor provisión de servicios digitales (diseño web, software, marketing digital, etc.).

También telecomunicaciones a clientes extranjeros. Le siguen los seguros y reaseguros (+32.3%), transportes (+30.7%), otros servicios (+12.5%) y servicios de viajes (+4.8%).

El turismo representó el 68.2% del total de exportaciones en el período de análisis. En desagregado, el rubro viajes representó el 51.3%, el de transporte de pasajeros, un 17.5%. En conjunto, sumaron $ 3,951 millones, 9.5% más que en igual periodo 2024 y un 11.8% por encima de 2019 ($ 3,535 millones).

“Con estos resultados, se observa una consolidación de la recuperación de las divisas generadas por turistas extranjeros, a pesar de que el número de quienes llegan sea aún menor con respecto del nivel prepandemia”, precisa.