Según el informe Panorama de transferencias internacionales 2025 elaborado por Global66, empresa latinoamericana de servicios financieros, al cierre del 2025, el volumen de remesas enviadas desde Perú creció 99% con relación al año anterior y alcanzaron más de $ 167 millones.

En esa línea, el informe precisó que el mercado peruano alcanzó un volumen transaccionado total (entre cuenta multimoneda, tarjeta smart Card, transacciones internacionales y remesas) fue de $ 366 millones, que representó un crecimiento interanual de 77% frente al 2024.

“La métrica clave no es solo el volumen, sino la ‘calidad del uso’. Los peruanos nos confían decisiones de vida críticas como pagar estudios universitarios, manutención familiar y servicios internacionales. Estamos convirtiéndonos en un socio financiero estratégico para que todos los peruanos sean ciudadanos globales”, señaló María José Artacho, Country Manager de Global66 en Perú.

Además de España, los envíos desde Perú se dirigen principalmente hacia Estados Unidos, Colombia y Chile, que concentran las principales rutas de salida de recursos del país, reflejando el proceso de integración financiera del Perú con los principales mercados de América y Europa.

Tendencia

Artacho refirió que el desempeño del mercado peruano se inserta en una tendencia regional de fuerte expansión para la empresa. “En 2025, Global66 movilizó más de $ 3,700 millones en volumen total en Latinoamérica, lo que representó un crecimiento de 157% con respecto al 2024″.

En el segmento empresarial, Chile y Perú lideraron el cambio de patrón, con incrementos en volumen transaccionado B2B de 310% y 227% respectivamente.

De cara al 2026 en la industria financiera, el informe señala que la supervivencia competitiva depende de la transición hacia empresas AI-First, en la que los agentes autónomos ejecutan decisiones de crédito y detección de fraude en milisegundos.