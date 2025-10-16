En el trimestre julio-agosto-setiembre 2025, la población ocupada de Lima Metropolitana sumó 5 millones 674 mil personas, mayor en 3.9% (212 mil 300 personas) frente a igual trimestre del 2024, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según grupo de edad, explicó, la población ocupada de 45 años a más aumentó en 8.2% (172 mil 500 personas), mientras que la de 25 a 44 años aumentó en 2.4% (64 mil 500 personas).

Sin embargo, la población ocupada de 14 a 24 años disminuyó en 3.7% (-24 mil 800 personas) respecto al mismo trimestre de 2024.

Educación

De otro lado, según el INEI, la población ocupada con educación superior universitaria creció en 9.7% (161 mil personas), seguida por quienes tienen educación superior no universitaria, que aumentó en 5.0% (58 mil 700 personas), y los de educación secundaria, que crecieron en 0.2% (4 mil 900 personas).

Según el informe técnico Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana, elaborado con los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN), el INEI precisó que durante el tercer trimestre del presente año, la población ocupada aumentó en los sectores Manufactura (8.5%, 65 mil 200 personas), Servicios (3.7%, 108 mil 400 personas) y Construcción (3.0%, 12 mil personas). En el sector Comercio, no se registraron variaciones significativas.