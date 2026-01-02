Los precios al consumidor en Lima Metropolitana se incrementaron 1.51% durante el 2025, con una tasa promedio mensual de 0.12%, ubicándose dentro del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de entre 1 y 3%.

En el informe técnico Variación de los indicadores de precios de la Economías indica que el resultado anual fue determinado por el alza observada en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (1.68%), Restaurantes y hoteles (2.70%) y Educación (4.03%).

En menor medida subieron los precios de la división Bienes y servicios diversos (2.68%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (2.48%), Transporte (1.05%), Prendas de Vestir y Calzado (1.37%), Recreación y cultura (1.98%), Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes (0.95%) y Salud(0.65%).

Pero bajaron los precios de Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-2.34%) y Comunicaciones (-1.53%).

Diciembre

En el último mes del año 2025, el Índice de Precios al Consumidor a nivel Nacional aumentó en 0.21%, en tanto en Lima Metropolitana subió 0.24%.

Según el INEI, el comportamiento observado en el periodo enero - diciembre 2025 se registró una variación acumulada de 1.30% para el indicador Nacional.

En el resultado del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, incidió principalmente el comportamiento de los precios observados en las divisiones de consumo: Transporte, que presentó un incremento de 1.57%, seguida de Bienes y Servicios Diversos con 0.22% y Restaurantes y Hoteles con 0.14%.

En tanto, influyó negativamente en el resultado, la división de consumo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas con -0.11%, explicando esta división el 84% del resultado del mes de diciembre (0.24%).