Lima será sede del VIII Foro Internacional de Economía Circular (FIEC) del 20 al 21 de noviembre de 2025, un evento que reunirá a más de 1,000 líderes nacionales e internacionales para acelerar la transición hacia un modelo económico sostenible en el Perú.

Autoridades, gremios empresariales, cooperación internacional y especialistas debatirán compromisos, políticas y alianzas que impulsen un desarrollo más competitivo y responsable con el ambiente.

El foro, organizado por la Unión Europea, así como los ministerios del Ambiente, de la Producción, de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Desarrollo Agrario y Riego, Mincetur y la Presidencia del Consejo de Ministros, abordará los avances en economía circular en sectores clave como agricultura, agua y saneamiento, industria manufacturera, comercio interno y turismo.

Según el embajador de la Unión Europea, Jonathan Hatwell, la circularidad es una necesidad urgente que permitirá un uso más eficiente de los recursos y la generación de nuevas oportunidades de innovación y empleo.

Durante los dos días de actividades, el FIEC contará con conferencias magistrales, paneles internacionales, ruedas de negocios y espacios de networking. Además, los ministerios y los principales gremios empresariales presentarán cómo el sector público y privado viene avanzando hacia un modelo circular que impulsa la productividad y competitividad del país.