Una modalidad de crédito que facilita el financiamiento de los emprendedores, principalmente, está tomando fuerza en el país porque está permitiendo la inclusión de aquellos que no tienen garantías patrimoniales que respalden la toma de dinero de una entidad financiera.

Adolfo Peniche, gerente general de Compartamos Banco, explicó que los créditos grupales, como así se denominan a esa modalidad de préstamo, es una gran herramienta de reinserción al sistema financiero de aquellos que fueron excluidos, así como también de incorporar a nuevos clientes.

Precisó que también se le denomina crédito solidario porque un grupo de personas, que se conocen y confían entre si, se organizan y solicitan préstamos personales. “El crédito grupal implica otorgar créditos individuales, pero se gestiona de forma grupal”, agregó.

Explicó que cada uno es responsable de su crédito, pero para la devolución se ponen de acuerdo y escogen a uno del grupo, a quien entregan el monto quincenal que les corresponde y cumplen con el banco.

Confianza

Al respecto, Christian Laub, presidente del directorio de Compartamos Banco, precisó que los grupos se forman entre conocidos, teniendo referencia que tan buen pagador es una u otra persona.

“El crédito grupal es un mecanismo sensacional para ir trayendo nuevamente a la gente que salió del sistema. Lo que se busca es traer un cliente nuevo y que no salga, es importante otorgar créditos de calidad, cuya mora es mínima”, indicó.

Refirió que los créditos podrían crecer a tasas más altas, siempre que la economía nacional también tenga un mayor desempeño, como tener una expansión anual de 6%.

En tanto, César Sanguineti, gerente central de Administración y Finanzas del banco, dijo que en el primer trimestre de este año, Compartamos logró reinsertar a 26,060 personas en el sistema financiero.

Precisó que las billeteras digitales son una herramienta que ayuda a la reinserción.