Comienza el año 2022 y el calendario de feriados y días no laborables se renueva automáticamente. Muchas personas hacen planes alrededor de estas fechas, con la expectativa de tomar vacaciones o incluso presupuestar un ingreso extra, si les toca trabajar.

En el país existen los días feriados y los no laborables, y ambos son diferentes. En el primer caso, los feriados son definidos por ley, mientras que los día no laborables pueden ser decretados.

Diferencias entre feriados y días no laborables

Para efectos de los trabajadores en el Perú, la diferencia más relevante es que los feriados son descansos remunerados que no requieren ser compensados, mientras que los días no laborables sí. Es decir, si no trabaja en un día no laborable, deberá pagar esas horas en otra ocasión.

Esta diferencia tiene otra implicancia. Si uno laborar en un feriado, le corresponden tres remuneraciones diarias o un descanso sustitutorio. En caso de trabajar en un día no laborable, pues sencillamente no compensa las horas.

“Si un trabajador trabaja en día no laborable, solo recibirá la remuneración diaria regular. Como no es un día feriado, para el sector privado no corresponde el pago de los conceptos adicionales ni descansos sustitutorios”, indicó Katy Noriega, asociada senior del Estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría.

Si una persona labora en feriado, le podrían corresponder tres remuneraciones diarias. Por ejemplo, si se labora este sábado 1 de enero, sin descanso sustitutorio, debe abonarse: una remuneración diaria por la labor efectuada, una remuneración diaria por el descanso en día feriado no utilizado y una remuneración a modo de sobretasa (100% sobre la remuneración diaria) dispuesta por ley.

Actualmente, el único día no laborable en 2022 es el lunes 3 de enero. No obstante, los feriados sí están repartidos en el calendario del próximo año.

Feriados 2022

El primer feriado del año es el sábado 1 de enero, por las fiestas de Año Nuevo. Luego, no hay descansos en febrero y marzo, hasta Semana Santa, con el Jueves Santo (14 de abril) y el Viernes Santo (15 de abril).

El domingo 1 de mayo también es feriado, pues se celebra el Día del Trabajo. Luego, se encuentra el miércoles 29 de junio, por el día de San Pedro y San Pablo.

El segundo ‘puente’ del año (después de Semana Santa) se ubica en julio, pues el jueves 28 y el viernes 29 son feriados por Fiestas Patrias.

El martes 30 de agosto también es feriado, por el día de Santa Rosa de Lima. En setiembre no hay feriados, el siguiente aparece el sábado 8 de octubre, por el Combate de Angamos. Además, se encuentra el martes de 1 de noviembre, por el Día de Todos los Santos.

El último ‘puente’ del año 2022 se ubica en diciembre con el jueves 8 de diciembre, por el día de la Inmaculada Concepción; y el viernes 9 de diciembre por la Batalla de Ayacucho. El último feriado del año es el domingo 25 de diciembre, por Navidad.

VIDEO RECOMENDADO

En el siguiente video, te recordamos cuáles fueron los sucesos que marcaron el año en Perú y el mundo.