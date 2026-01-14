Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la economía peruana tendría un crecimiento promedio anual de 3.2% entre el 2026 y el 2031, teniendo a la inversión privada como su principal motor, la misma que tendrá un impulso en el desarrollo de nuevos proyectos mineros y una robusta cartera de infraestructura.

En ese sentido, precisó que en el corto plazo se prevé el inicio de importantes proyectos mineros, como Zafranal, la optimización de Cerro Verde y Tía María (los tres en Arequipa).

Agregó que en los siguientes años se sumarán proyectos estratégicos como Integración Coroccohuayco (Cusco), Ampliación Ilo (Moquegua), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay y La Granja (Cajamarca) para fortalecer la capacidad productiva del país y la generación de empleo formal.

Infraestructura

Al respecto, la titular del MEF, Denisse Miralles, destacó que el país tiene una amplia cartera de proyectos mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), orientados a modernizar aeropuertos, puertos, carreteras, ferrocarriles y la infraestructura de transporte de gas.

Agregó que esas inversiones incluyen, además, proyectos de irrigación, el reacondicionamiento de lotes de hidrocarburos y la segunda etapa del megapuerto de Chancay, con impacto directo en la competitividad y la integración logística.

“La inversión privada seguirá siendo el principal motor del crecimiento económico, con efectos positivos sobre el empleo, los ingresos de los hogares y el fortalecimiento del consumo”, señaló.

Ello, según indicó, también se estima que habrá un entorno favorable para las exportaciones, impulsado por una mayor oferta minera, el dinamismo del sector agroexportador y una recuperación del sector pesquero.