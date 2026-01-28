La falta de presupuesto para proyectos programados, caso del Puente Santa Rosa que da acceso al aeropuerto Jorge Chávez fue abordado por el ex ministro de Economía, Luis Carranza, en el Conversatorio Escenario Político y Perspectiva Económica 2026 que organizó la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI).

Señaló que un punto a tomar en cuenta es el financiamiento, pero en la actualidad el gasto corriente se ha disparado. “¿Cómo lo frenamos? En el gobierno de Alan García cambiamos la regla fiscal y pusimos tope al crecimiento del gasto corriente, no solo nos enfocamos en el déficit, sino en el gasto corriente, que no podía crecer. Entonces, la inversión pública se disparó, pasamos de 3% del PBI al 6%”, precisó.

Refirió que se necesita que la deuda sobre el PBI tenga una senda sostenible en el tiempo, que el ratio sobre el PBI debería bajar lentamente, “pero necesitamos flexibilidad fiscal para enfrentar ciertos problemas y ciertas crisis” para tener confianza de los inversionistas extranjeros, sino la deuda se va disparar y pasará factura en términos de tasa de interés, en pérdida del grado de inversión, que se traslada al crecimiento.

Ejecución

Agregó que otro punto a considerar en cuanto a los proyectos es su ejecución, recordando que le tocó liderar la puesta en ejecución del proyecto de la Línea 1 del Metro, cuya concesión se cayó(2009) porque nadie quería invertir en plena crisis financiera que afectó al mundo. La Municipalidad de Lima encargó su desarrollo al Gobierno Central.

Ello le demandó reuniones semanales con diferentes entidades del Estado porque siempre hay problemas en una obra pública. “Si no hay liderazgo para sacarlo adelante se estancaba”, comentó al indicar que ello habría generado una denuncia al Estado.