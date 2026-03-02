Según el ex ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, el Gobierno puede hacer frente a los estragos de El Niño Costero, si es leve, porque plata tiene, porque demandaría hasta S/ 4,000 millones, pero cuestiona que no se hagan trabajos preventivos como descolmatar ríos porque las autoridades se distraen en temas políticos.

En diálogo con Correo, indicó que tiene pocas expectativas del actual gobierno porque es un apéndice del Congreso, que en la práctica manda, y que ello solo cambiará con la instalación del Senado, que no se puede disolver y tiene un gran peso.

Señala además que hay propuestas económicas absurda de algunos candidatos presidenciales. Cree que si le aseguran un directorio funcional a la política monetaria del BCR, Julio Velarde podría seguir al frente por otros cinco años más.

¿Qué tanto fondos tiene disponible el país para encarar emergencias como la del Niño?

Creo que el Gobierno tiene, por lo menos, tres fuentes de recursos para hacer frente a El Niño Costero. Una, es la Reserva de Contingencia (RC) que es parte del presupuesto del sector público y que para este año es de aproximadamente S/ 4,060 millones. Se utiliza para atender emergencias como El Niño, necesidades urgentes no previstas, transferencias extraordinarias. Usualmente la RC es de libre disponibilidad con un decreto supremo que emite el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), tras la declaratoria del estado de emergencia. La segunda fuente es el saldo que hay en el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que es parte del presupuesto. Es el ahorro público del Gobierno. El saldo al 31 de diciembre 2025, según información oficial del MEF, era de unos S/ 12 mil millones. El FEF se forma con recursos ordinarios que no se gastó el año anterior y retorna al Tesoro Público; hoy tiene un monto relativamente pequeño porque es 1% del PBI, pero hace 10 años era más de 4% del PBI. Esta diferencia es lo que ha financiado el déficit fiscal porque son activos que el Gobierno ha venido gastando. El FEF es más líquido, forma parte de las Reservas Internacionales (RIN), son recursos del MEF y el BCR las rentabiliza.

¿La tercera fuente?

Tiene que ver con el Indeci (Instituto Nacional de Defensa Civil), que tiene un presupuesto de apertura de más o menos S/ 480 millones, pero es 5% menor que el del año anterior. Este presupuesto financia la preparación y respuesta ante desastres, la logística de emergencia para la ayuda humanitaria y el gasto del COEN (Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, organismo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres operado por el Ministerio de Defensa). Para acceder a sus recursos se necesita cumplir requisitos como llenar fichas por parte de los alcaldes o gobernadores, según sea el caso. Plata hay para hacer frente a un Niño Costero leve.

¿Y si es muy agresivo?

En 2017 fue un Niño Costero bastante fuerte, costó 1.5% del PBI, unos S/ 15,000 millones. Un Niño leve que dure más o menos tres trimestres, de febrero a octubre, demandaría menos recursos, entre S/ 1,500 millones y S/ 4,500 millones en total. ¿En qué se irían estos recursos? Para respuesta inmediata, ayuda humanitaria, albergues, rehabilitación rápida de carreteras, puentes, defensas ribereñas y paliativos para los sectores afectados, que básicamente es agricultura, con bonos, transferencias. Es lo que usualmente se tiene y dependerá de la agilidad y de la proactividad que muestre el Gobierno y las autoridades regionales y municipales para hacer frente al problema, pero no sabemos la magnitud. Recursos hay y la magnitud puede ser cubierta de ser un Niño leve. Si fuera fuerte, que tal parece que no lo será, hay líneas de crédito contingente con banca multilateral.

¿Un Niño Costero leve cuánto afectaría al agro?

Un Niño fuerte puede ser destructivo. En 1983 y en 1997 fue devastador para la agricultura y hubo una recesión. Se estima que habrá afectaciones según el cultivo y la inundación que se presenta. Ha empezado por el mango y se puede extender a otros productos de agroexportación. Perú exporta más o menos $ 10 mil millones, pero no se afectará todo. Un producto estrella es el arándano y la uva, que se cultivan en valles que pueden inundarse. Entonces, depende de la infraestructura que se haya fortalecido y en este punto dudo que los gobiernos hayan sido eficaces en política de prevención, como descolmatar ríos u obras de defensa ribereña. Siempre son reactivos, no preventivos, nunca se aprende la lección. Las autoridades han estado básicamente ocupadas por temas políticos. Hay mucha rotación de autoridades y eso puede haber desenfocado la atención de la inversión en prevención, que usualmente no ocurre en el país, pese a que siempre está propenso a este tipo de eventos. Mi intuición es que los gobernadores y alcaldes han estado ocupados en acabar obras que son más visibles porque son políticamente rentables para sus mandatos. Entonces, según las medidas preventivas que se hayan tomado, el impacto puede ser mayor o menor en el agro.

¿Qué opina del Gabinete Miralles y del ministro de Economía?

No creo que haya mucha decisión de hacer mucho en tan poco tiempo, pero preocupa un poco las señales que ha dado la exministra de Economía, hoy presidenta del Consejo de Ministros (Denisse Miralles). Ha declarado que no llevará las leyes de iniciativas de gasto al Tribunal Constitucional (TC), contradiciendo su posición de cuando fue ministra de Economía, cuando dijo que interpondría una acción de inconstitucionalidad al TC para zanjar las iniciativas de gasto del Congreso. En su actual cargo ha declarado que ya no lo hará y que conversará con los congresistas para que sean más responsables. Me parece que es un grave retroceso, refleja que el actual Gobierno no quiere antagonizar con el Congreso porque es un apéndice de este. Además, contener el gasto no será tan fácil por la condición precaria de las autoridades del Ejecutivo. Sobre el ministro de Economía (Gerardo López), la referencia es que es una persona que viene de la Sunat, es de la línea de (José) Salardi y de Miralles, de la misma escuela, de hacer obras, pero no necesariamente ser responsable con el fisco. Lo bueno es que viene de la cantera de la Sunat. Creo que tiene mejor percepción de la altísima discrecionalidad y arbitrariedad de la Sunat con relación a algunos contribuyentes. Eso puede ser positivo, pero se impondrá la presión política al cierre de gobierno.

¿El Reinfo, la Ley Mape, Petroperú?

Con un gobierno con un presidente de Perú Libre y dados los tentáculos de la minería ilegal en casi todos los partidos que compiten en las elecciones generales, y luego en la regionales y municipales, habrá poco avance. También, ¿Qué pasará con Petroperú? Por un lado escuché a Miralles que sigue la reestructuración patrimonial, pero quiero ver si al final será capaz de impulsarla o se doblegará a los designios de la izquierda, que se opone. Habrá que ver a Miralles, si logra concretarlo, en buena hora, pero hay que ver si tiene capacidad de frenar o de convencer al nuevo presidente y tener una mayoría que la respalde o simplemente ponen lo de Petroperú en la refrigeradora, que es lo más previsible. El presidente Balcázar era uno de los autores de un proyecto de ley para derogar el decreto de urgencia de la reestructuración patrimonial de Petroperú por lo que no soy muy optimista de que se siga con la reestructuración de Petroperú. Tampoco creo que haya avance con la Ley MAPE, de formalización minera. Creo que lo político se va a imponer y se retrocederá a fojas cero porque el Congreso manda, nuevamente tiene la sartén por el mango para definir la aprobación del Gabinete porque siempre está el fantasma de la censura, con mucha facilidad censuran a un presidente. Nada sustantivo cambiará, por ahora, hay que esperar cuando se reconfigure el tablero político del país después de las elecciones de abril. El rol del Senado será crucial porque tendrá facultades muy grandes y mucha fuerza, dependerá de las personas que lo integren. Ojalá haya un buen Senado, que no se puede disolver, porque sino se perderá una nueva década.

¿Cuáles son las propuestas económicas más absurdas que ha escuchado de los candidatos presidenciales?

Lo más absurdo es prometer una pensión de S/ 2,500, tal como promueve Podemos. Es cuatro veces más que la pensión mínima (S/600) que es difícil de financiar. Es absurdo porque los gastos permanentes no pueden sustentarse si no hay fuente de financiamiento. Otro absurdo es el tren de Tacna a Tumbes, que sería un elefante blanco, y fácilmente cuesta S/ 40 mil millones. ¿De dónde saldrá la plata?. El proyecto de la Nueva Carretera Central es otro megaproyecto con dificultad por falta de financiamiento, que se justifica por la urgencia de unir el centro con Lima. Un dato curioso, la extrema izquierda y la extrema derecha coinciden en muchos de sus planteamientos, no respetan el equilibrio presupuestario y plantean aumentos en el gasto sin identificar el financiamiento.

¿Don Julio Velarde debe seguir cinco años más al frente del Banco Central de Reserva (BCR)?

Si le pueden asegurar un directorio que sea funcional a la estabilidad de precios y que preserve la autonomía, en buena hora, sería un lujo mantenerlo, pero como el directorio depende del poder político, ¿Quién sabe? Creo que sería muy bueno para dar cierta continuidad, sobre todo porque hay varios candidatos que dicen que utilizarán las Reservas Internacionales para otros fines como Alfonso López-Chau. No hay ningún sucesor evidente, creo que si el poder político le asegura un directorio funcional, Julio Velarde probablemente, en un acto de desprendimiento, continuará. Recordemos que en la época de Toledo, Richard Web, presidente del BCR, que tenía autonomía constitucional, renunció porque no pudo manejar su directorio.

Luis Miguel Castilla

Ex ministro de Economía y Finanzas

Ex embajador del Perú en EE.UU.

Director ejecutivo de Videnza Instituto.

Catedrático de la London School of Economics.

Doctor en Economía de la Johns Hopkins University de Baltimore.

Tiene una maestría en el Programa de Crisis Global y Reforma Financiera de la Universidad de Harvard.