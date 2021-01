La exministra de Economía y Finanzas, Maria Antonieta Alva, precisó que no ha trabajado en el pasado en COVAX Facility, como se estuvo especulando en las redes sociales, luego de conocerse que asumió el cargo de directora global de COVAX y directora de proyectos en Acasus, consultora especializada en trabajar con gobiernos para la mejora de la salud y la educación.

“COVAX Facility no es una empresa y no, yo no trabajaré en ese mecanismo de cooperación. Soy parte de Acasus, y estaré por un tiempo mentalizada en lograr que los gobiernos de países como Pakistán, Mozambique, Chad y RD Congo puedan implementar con éxito este mecanismo”, escribió Alva en su cuenta de Twitter.

La exministra aseguró que Acasus es “una consultora cuyo objetivo es acompañar a diversos gobiernos a implementar y ejecutar políticas públicas de Educación y Salud: lograr que las cosas sucedan. Estas son áreas estratégicas para brindar a los ciudadanos igualdad de oportunidades”.

“Uno de los mayores retos en el corto plazo para los sistemas de salud globales es mejorar el despliegue de la vacuna contra la COVID-19. Es el primer proyecto en el que trabajaré: Acasus brindará asistencia técnica a países de África y Asia en la implementación del COVAX Facility”, explicó.

Gracias a todas y todos por las enormes muestras de cariño que he recibido estos días y ahora quiero explicarles qué estaré haciendo los siguientes meses. — María Antonieta Alva Luperdi (@ToniAlvaL) January 14, 2021

Según el portal de la consultora suiza, María Antonieta Alva tendrá un trabajo relacionado a la plataforma COVAX Facility, impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alianza para la Vacunación (GAVI) para garantizar un acceso universal a la vacuna contra el coronavirus.

Como se recuerda, el Ministerio de Salud suscribió en setiembre del 2020 un convenio para formar parte, junto con un grupo de países, del mecanismo de COVAX Facility, una alianza auspiciada por la OMS. Tras esto, el Perú recibirá un lote de 6.6 millones de vacunas. El Gobierno ha aprobado un presupuesto de S/ 504.8 millones para la compra de estas dosis.

En octubre de 2020, mediante el Decreto de Urgencia Nº 119-2020, el Gobierno aprobó un pago inicial de S/ 76 millones para el mecanismo COVAX Facility.

Alva Luperdi estuvo poco más de un año en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) luego de asumir el cargo en octubre de 2019, en reemplazo del economista Carlos Oliva, y dejarlo en noviembre de 2020.

Previamente ocupó el puesto de directora general de Presupuesto Público del MEF desde el año 2017.

Alva estuvo al frente del manejo de la economía de nuestro país en medio de la pandemia de COVID-19.

VIDEO RECOMENDADO