Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) peruanas muestran un mayor optimismo de cara a 2026. Según el Informe MIPYME 2025 Perú: Tamaño y crecimiento, el 71% de los empresarios proyecta incrementar sus ventas durante el próximo año, mientras que el 61,5% prevé aumentar sus inversiones y el 49,3% planea contratar más personal.

El estudio fue elaborado por la red internacional FEADPYME con la participación de la Universidad del Pacífico, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Escuela de Posgrado Newman y la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo.

Las mipymes siguen siendo el motor empresarial

Las mipymes representan el 99,3% de las empresas formales del país, con más de 2,3 millones de negocios registrados. Sin embargo, su aporte al valor agregado nacional alcanza solo el 31,4%, mientras que su participación en las exportaciones llega apenas al 7%.

Estos datos evidencian importantes brechas de productividad, competitividad y acceso a mercados internacionales.

Crece la confianza empresarial

Uno de los hallazgos más destacados del informe es la mejora en las expectativas de los empresarios.

El Índice MIPYME de Confianza Empresarial pasó de 35,2 puntos en 2024 a 43,9 puntos en 2025, reflejando una percepción más favorable sobre la evolución de los negocios y la economía.

No obstante, los empresarios continúan señalando importantes obstáculos para su crecimiento.

Burocracia y financiamiento, los principales desafíos

Entre las principales barreras identificadas destacan:

Exceso de carga regulatoria.

Normativa laboral compleja.

Obligaciones tributarias.

Incertidumbre institucional.

Acceso limitado al financiamiento.

Estas dificultades afectan especialmente a las microempresas, que suelen contar con menos recursos para adaptarse a las exigencias del entorno empresarial.

Además, el Índice MIPYME de Competitividad del Perú alcanzó 18 puntos, por debajo del promedio iberoamericano de 22 puntos.

Baja presencia en mercados internacionales

El informe también advierte sobre la limitada internacionalización de las empresas peruanas.

Solo el 27,3% de las mipymes realiza ventas al exterior y estas representan, en promedio, apenas el 2% de sus ingresos totales.

Asimismo, las empresas de mayor tamaño presentan mejores niveles de innovación, adopción tecnológica y acceso a mercados internacionales, ampliando las diferencias frente a las microempresas.

Empresas familiares buscan profesionalizarse

Otro de los cambios observados es la evolución en la gestión de los negocios familiares.

El estudio señala un creciente interés por incorporar socios estratégicos, sumar directivos externos y planificar procesos de sucesión generacional, medidas orientadas a fortalecer la continuidad y sostenibilidad empresarial.

Además, más del 85% de los empresarios considera que el crecimiento es una prioridad, apostando principalmente por la expansión interna y las alianzas estratégicas.

La necesidad de mejores políticas públicas

Los investigadores concluyen que el desarrollo de las mipymes no depende únicamente del esfuerzo de los emprendedores, sino también de condiciones que faciliten el acceso al financiamiento, la innovación, la simplificación regulatoria y la apertura de mercados.

En ese sentido, destacan la importancia de diseñar políticas públicas que contribuyan a elevar la productividad y competitividad de uno de los sectores más importantes de la economía peruana.