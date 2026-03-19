Cada vez más jóvenes peruanos están optando por estudiar en el extranjero, no solo por aspiración, sino por una necesidad cada vez más evidente, como es encontrar fuera del país las oportunidades que sienten que no tienen en casa.

Según el INEI, más de tres millones de peruanos han emigrado en los últimos años. Estados Unidos y España lideran la lista de destinos, siendo este último especialmente atractivo por el idioma y la facilidad de adaptación. Pero detrás de esta elección hay un problema de fondo: la falta de oportunidades laborales y educativas competitivas en el Perú.

El creciente interés por estudiar en España también ha encendido las alertas —y las oportunidades— para universidades extranjeras. Algunas ya están instalándose en Perú para captar a estos estudiantes.

Es el caso de la Universidad Europea, que abrió una oficina en Lima tras registrar más de 2.000 peruanos matriculados, 750 nuevos ingresos en el periodo 2025-2026 y más de 3.300 egresados en los últimos años.

Pero el fenómeno va más allá de una sola institución. La oferta de más de 300 programas en áreas como tecnología, negocios o inteligencia artificial refleja hacia dónde están mirando los estudiantes: sectores con alta demanda global, pero aún limitados o menos desarrollados a nivel local.

A ello se suma un dato clave porque las universidades internacionales destacan niveles de inserción laboral superiores al 90% en plazos relativamente cortos, algo que contrasta con la realidad de muchos jóvenes profesionales en el país.

Virtual

Además, la educación virtual ha acelerado este proceso porque miles de estudiantes pueden iniciar estudios desde Perú en modalidad online o híbrida, reduciendo costos y facilitando una migración progresiva. Es decir, ya no se trata de irse de golpe, sino de planificar la salida.

El problema es que esta tendencia también evidencia una fuga silenciosa de talento porque jóvenes preparados, con potencial, que en lugar de apostar por desarrollarse en el país, ven más viable construir su futuro fuera. No es solo una decisión individual, es una señal de alerta sobre las condiciones que ofrece el Perú para retener a su capital humano.

En el caso de España, la oferta para estudiantes peruanos no se limita a una sola institución porque Universidades como la de Granada, la Complutense de Madrid o Antonio de Nebrija mantienen convenios con casas de estudio peruanas, facilitando intercambios, dobles titulaciones y programas de posgrado.

Incluso centros con fuerte proyección internacional como la Universidad Autónoma de Madrid tienen amplias redes de colaboración académica, lo que amplía las opciones para quienes buscan formarse fuera.

En Estados Unidos, universidades como Harvard University, Columbia University o University of California reciben cada año a estudiantes latinoamericanos, incluidos peruanos.

En Canadá destacan instituciones como la University of Toronto o la University of British Columbia; en Reino Unido, opciones como University of Oxford o University of Manchester; y en Australia, universidades como The University of Melbourne o The Australian National University. Todas forman parte de un circuito educativo global altamente competitivo que sigue atrayendo a jóvenes peruanos, ya sea de manera presencial o a través de programas online e híbridos. En conjunto, estas alternativas consolidan una tendencia que ya no parece pasajera, sino parte de un cambio estructural en la forma en que los peruanos proyectan su futuro.