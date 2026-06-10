El Circo de las Estrellas anuncia su nueva temporada con Carlos Vílchez como figura central. El espectáculo, denominado “La Carlota, la Reina del pop”, es un show interactivo y audiovisual diseñado para todo tipo de público que abrirá sus puertas el 15 de julio en el Parque de las Leyendas, puerta 8, en San Miguel.

El conductor se mostró entusiasmado con la propuesta. “Me encuentro emocionado porque en pocas semanas regreso al circo para presentar un espectáculo nuevo con ‘La Carlota, la Reina del pop’ que está diseñado para entretener a grandes y chicos; tal como lo hemos venido haciendo en estos últimos años con diferentes shows”,

Vílchez estará acompañado por un elenco de artistas circenses de diversas nacionalidades y un grupo de bailarines.

El actor, quien en años anteriores protagonizó “El Genio de la lámpara” y “La Máscara de la Carlota”, promete cantar, bailar y hacer reír a las familias que asistan.

Las funciones van del 15 de julio al 30 de agosto. Las entradas se encuentran actualmente en preventa con precios desde 15 soles a través de Teleticket.