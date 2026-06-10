En una de las acciones de interdicción más grandes ejecutadas en lo que va del año contra la minería ilegal, se logró incautar y destruir bienes, maquinaria e insumos valorizados en S/ 64 524 505 durante dos operativos simultáneos realizados en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata, región Madre de Dios.

Las intervenciones fueron lideradas por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía, en el marco de la Estrategia Nacional de lucha contra las economías ilícitas que afectan el patrimonio natural del país. Como resultado, se desarticularon campamentos mineros instalados ilegalmente dentro y fuera de la Reserva Nacional de Tambopata, una de las áreas de mayor biodiversidad del territorio nacional.

En el sector denominado ‘Isla Córdova’, las fuerzas del orden decomisaron bienes valorizados en S/ 62 247 275, entre ellos 95 balsas traca, 90 motores sumergidos, 32 pozas, 95 radiadores y más de 4 700 galones de combustible (petróleo y gasolina). Todo este equipamiento era utilizado para actividades de extracción ilícita de oro que generaban graves impactos sobre los ecosistemas de la zona protegida.

De manera paralela, en el sector ‘Zorro Valencia’, se incautaron equipos y materiales valorizados en S/ 2 277 230. Durante esta intervención se decomisaron seis balsas tracas, dos pozas, tres motores y 360 cilindros metálicos, además de cientos de metros de mangueras y alfombras empleadas en el procesamiento ilegal del mineral.

Ambas operaciones fueron ejecutadas estratégicamente al amparo del Decreto Legislativo N.° 1100, norma que regula las acciones de interdicción destinadas a prevenir y erradicar la minería ilegal en el territorio nacional.