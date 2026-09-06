El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó 23 documentos estandarizados para facilitar la ejecución de intervenciones mediante Obras por Impuestos ante el Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida busca ordenar los procedimientos para desarrollar servicios e inversiones de emergencia con participación del sector privado.

La disposición fue formalizada mediante la Resolución Directoral N.° 004-2026-EF/68.01, publicada en diario oficial El Peruano. Los formatos serán aplicables a los procedimientos iniciados bajo el Decreto de Urgencia N.° 010-2026, que habilita esta modalidad para intervenciones de emergencia.

Documentos aprobados

Los documentos comprenden distintas etapas de los procesos, desde la priorización de proyectos hasta su ejecución. Incluyen modelos de resoluciones, informes técnicos y legales, documentos para comités especiales, invitaciones, actas de evaluación y adjudicación, así como convenios de inversión.

Asimismo, se aprobaron formatos para servicios y proyectos IOARR, además de contratos de supervisión y documentos de conformidad, recepción y liquidación. Estos instrumentos buscan uniformizar la documentación utilizada por las entidades públicas durante los procedimientos.

Las entidades podrán adaptar los modelos según las características de cada intervención, siempre que respeten las reglas generales de Obras por Impuestos. Los formatos tendrán vigencia hasta la culminación de los procedimientos iniciados bajo el régimen extraordinario.

Obras por Impuestos

El Decreto de Urgencia N.° 010-2026 permite utilizar Obras por Impuestos para financiar y ejecutar servicios e inversiones vinculados con la prevención, preparación, respuesta y rehabilitación ante la emergencia. Mediante este mecanismo, empresas privadas pueden financiar y ejecutar intervenciones públicas y utilizar certificados para el pago de su impuesto a la renta.

Las intervenciones podrán incluir servicios de emergencia y proyectos de infraestructura, entre ellos aquellos que correspondan a IOARR. La medida busca facilitar la ejecución de proyectos en zonas expuestas a inundaciones, deslizamientos y otros efectos asociados al fenómeno climático.

Los documentos podrán ser utilizados por entidades de los distintos niveles de gobierno que desarrollen procedimientos comprendidos en el marco extraordinario. Su aplicación continuará hasta que concluyan los procesos iniciados bajo el Decreto de Urgencia N.° 010-2026.

La medida forma parte de las acciones previstas para facilitar la respuesta estatal frente al Fenómeno El Niño 2026-2027. El MEF estableció así modelos comunes para la tramitación de estas intervenciones mediante participación privada.