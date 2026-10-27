El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, estimó que el Gobierno adjudicaría proyectos de inversión por unos $ 55,000 millones entre lo que queda de 2026 y el 2030 mediante la modalidad de Asociaciones Público-Privada (APP).

Fue durante una presentación ante inversionistas reunidos en la sede principal de JP Morgan en New York, como parte de las actividades de inPerú 2026.

Destacó las oportunidades que ofrece Perú en sectores como transporte, energía, infraestructura social y agua. Hizo un llamado a los empresarios internacionales a participar en proyectos relacionados con estos sectores.

Cuba hizo hincapié en que la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal siguen siendo ventajas competitivas del país, en un escenario internacional marcado por la incertidumbre, las tensiones geopolíticas y las mayores presiones sobre los costos de la energía y el financiamiento.

Colaboración

Tras su presentación ante los inversionistas, Cuba declaró a la prensa, indicando que la relación con el Congreso ha tenido sus altas y bajas.

Explicó que por las facultades legislativas se tuvo algunas fricciones, pero por el lado económico se tuvo una colaboración potente del Congreso.

Refirió que en la Comisión Bicameral del Presupuesto, donde sustentó el crédito suplementario por más de S/ 8,000 millones, “los votos fueron impresionantes. Son 32 miembros, hubo 30 votos a favor y dos abstenciones. Ninguno en contra. Significa una confianza en el manejo económico del Congreso”.

En tanto, la Comisión de Economía del Senado aprobó la Cuenta General de la República (un símil de los estados financieros de una empresa privada), lo que no ocurría hace 12 años.