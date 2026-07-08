El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió un comunicado este martes luego del pronunciamiento conjunto del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) sobre el presupuesto requerido para las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La cartera aseguró que el Gobierno mantiene como prioridad garantizar el desarrollo del proceso electoral y la transferencia democrática del poder dentro de los plazos previstos por la ley.

El sector también indicó que la asignación de recursos continuará realizándose con criterios técnicos. Para ello, se tomarán en cuenta los requerimientos sustentados por los organismos electorales, el nivel de ejecución del presupuesto ya otorgado y la disponibilidad de recursos, en cumplimiento de las normas de responsabilidad fiscal.

#ComunicadoMEF | Ante el pronunciamiento de las entidades que conforman el Sistema Electoral sobre los recursos asignados para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el Ministerio de Economía y Finanzas informa lo siguiente: pic.twitter.com/cXD3r6F1Nj — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) July 7, 2026





Proyecto de ley incorpora recursos adicionales

El MEF informó que el proyecto de ley de crédito suplementario enviado al Congreso contempla fondos adicionales para completar el financiamiento del proceso electoral. Según señaló, esta medida busca atender de manera oportuna las necesidades que demande la organización de los comicios.

“El proyecto de Ley de Crédito Suplementario remitido al Congreso de la República propone incorporar recursos adicionales para complementar el financiamiento del proceso electoral, reafirmando el compromiso del Gobierno de atender oportunamente las necesidades que demande su adecuado desarrollo”, indicó.

La cartera señaló que mantiene una coordinación permanente con los organismos que integran el sistema electoral y con sus equipos técnicos. Asimismo, añadió que continuará evaluando los requerimientos que sean debidamente sustentados y priorizados mediante los mecanismos establecidos en la normativa presupuestaria.

“El MEF reafirma su compromiso con el adecuado desarrollo del proceso electoral, garantizando el uso responsable, eficiente y transparente de los recursos públicos y brindando el soporte presupuestario necesario para que las elecciones se desarrollen con normalidad”, sostuvo.

¿Cuánto solicita cada organismo?

Durante la tarde de este martes, los titulares del JNE, la ONPE y el Reniec informaron el presupuesto que requiere cada institución para cumplir con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. En conjunto, señalaron que el sistema electoral necesita S/ 589,52 millones y que actualmente existe un déficit de S/ 264,5 millones.

Organismo Presupuesto solicitado Monto recibido Déficit JNE S/ 103,51 millones S/ 75,02 millones S/ 28,49 millones ONPE S/ 433,21 millones S/ 250 millones S/ 183,21 millones Reniec S/ 52,80 millones S/ 0 S/ 52,80 millones