El ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, afirmó este viernes que las medidas anunciadas por el primer ministro Guido Bellido en el Congreso para solicitar el voto de confianza demandará un gasto por S/ 18,800 millones entre este y el próximo año. Aseguró que el Gobierno no va “romper la caja fiscal” y no va a “rebasar los límites del déficit fiscal”.

Al presentarse ante el pleno del Parlamento para responder los cuestionamiento de los congresistas, Francke indicó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ya hizo los cálculos sobre el gasto que demandará las medidas que pretende implementar el Gobierno en diversas áreas y que estos están contemplados en el Marco Macroeconómico Multianual 2022-2025 que aprobó el Consejo de Ministros el último miércoles.

“Entiendo que la preocupación de varios representantes del Congreso de la República es si es que el costo de las medidas que se están anunciando son una carga fiscal excesiva. Quiero decirles que el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho el cálculo total de las medidas anunciadas hoy que son 12.5 mil millones de soles este año y 6.3 mil millones de soles el próximo año. Esto está enmarcado dentro de la política fiscal”, sostuvo.

En ese sentido, Francke aseguró que el Gobierno buscará incrementar los ingresos para financiar los gastos que demandarán las medidas en diversos sectores.

“El tema esencial es que tenemos una necesidad de infraestructura y de inversión muy grande. Y, al mismo tiempo, no queremos y no vamos a romper la caja fiscal. No queremos y no vamos a rebasar los límites de déficit fiscal que tenemos, por lo tanto solo hay una alternativa que es conseguir mejor recaudación tributaria. No hay de otra”, indicó.

“Para eso estamos planteando una mejora de la presión tributaria. La presión tributaria en el Perú ahorita está en 15.5% del PBI, ha subido, [pero] el promedio de los países de América Latina es 22% y en [los países de] la OCDE es más de 30%. La recaudación tributaria del Perú es bajísima, cerca de la mitad del Impuesto a la Renta no se recauda, se evade, se elude, desaparece”, añadió.

Por esto, Francke dijo que es necesario cambiar la legislación tributaria y solicitarán facultades al Congreso.

Banco de la Nación

En otro momento, el titular del MEF explicó la propuesta para fortalecer el Banco de Nación a fin de que pueda entregar créditos se hará con las utilidades que genera la entidad financiera.

“Y el reforzamiento y fortalecimiento del Banco de la Nación va a ser con cargo a las utilidades del Banco de la Nación. No con dinero del erario público. El Banco de la Nación ha estado entregando sus utilidades al tesoro y por eso no ha sido fortalecido. Nuestra propuesta es que el Banco de la Nación utilice sus propias utilidades para poder ampliarse y modernizarse”, concluyó.

