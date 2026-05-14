‘Melcochita’ y Heydi Amado, su nueva pareja de 22 años, acudieron al programa ‘América Hoy’ para hablar de su relación. Sin embargo, la entrevista tomó un giro inesperado cuando Susan Villanueva se enlazó en vivo desde Estados Unidos.

“ Estoy súper sorprendida, nos agarraron de sorpresa ”, expresó. Además, señaló que durante su estadía en Estados Unidos, el sonero le habría confesado que ya sentía algo por la joven.

“ Me dijo que sentía algo por ella, le pregunté cuántos años tenía y casi me da el patatuz. Imagínate, yo voy a cumplir 54 años, le dije que tenga cuidado, que recién había salido de una relación fuerte, que espere ”, sostuvo.

Por otro lado, Susan indicó que desde que conoció a Heydi siempre la vio trabajando: “ Ella ha estado en la casa de mi papá, creo que más de dos años, mi papá en vez de decirme voy a tomar desayuno con mi mujer, me decía voy a tomar desayuno con la ojona ”.

“ Si Marlon Brando puede, Elizabeth Taylor puede, mi papá puede ser el Marlon Brando peruano ”, añadió con un tono de burla.

Sin embargo, la hija del cómico dijo no estar completamente de acuerdo con la nueva relación de su padre: “ No estoy de acuerdo por la edad, pero mi papá sabe lo que hace, está en sus cinco sentidos y yo quiero verlo feliz, si él está feliz, yo estoy feliz ”.

Asimismo, señaló que Heydi Amado siempre ha estado cerca de su padre y que pudo notar el interés de ambos durante la estadía de él en Estados Unidos.

“Siempre son importantes los detalles, cuando él estaba acá ella lo llamaba para saber si había comido, si había tomado sus medicinas, si se había puesto las gotas en los ojos, ella sabía todo su itinerario”, manifestó.