El Centro de Salud San Juan de Dios de Pisco emitió una alerta preventiva dirigida a la población y a la comunidad educativa ante la enfermedad viral conocida como “manos, pies y boca boca”, infección causada por el virus coxsackie que afecta principalmente a menores de edad.

Las autoridades sanitarias hicieron un llamado a la ciudadanía para comunicar oportunamente cualquier caso sospechoso y acudir de inmediato a un establecimiento médico a fin de evitar la propagación de esta enfermedad.

Prevención en salud

Según informó el establecimiento de salud, los padres de familia deben mantenerse atentos a síntomas como fiebre, llagas en la boca, erupciones o ampollas en las manos y pies, además de malestar general. Ante cualquiera de estas señales, recomendaron no automedicar a los menores y buscar atención médica inmediata para recibir el tratamiento correspondiente y prevenir posibles complicaciones.

Asimismo, el personal de salud exhortó a reforzar las medidas preventivas en los hogares y centros educativos, especialmente el constante lavado de manos, la desinfección de objetos de uso frecuente y evitar compartir utensilios, vasos o bebidas. También recomendaron que los menores permanezcan en reposo mientras presenten síntomas, reduciendo así el riesgo de contagio entre compañeros de clase y familiares.

Finalmente, el Centro de Salud San Juan de Dios de Pisco pidió a la población mantener la calma, pero actuar con responsabilidad frente a cualquier caso sospechoso, resaltando que la prevención, el reporte oportuno y la atención temprana son fundamentales para proteger la salud de los niños y evitar que esta enfermedad viral continúe propagándose en la provincia.

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