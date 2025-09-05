El Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sustentó ante el Congreso el Presupuesto Público del 2026, que prevé, inicialmente, destinar S/257,562 millones para atender los gastos e inversiones del país, mayor en 2.3% al del 2025 (S/251,801 millones).

Raúl Pérez Reyes, titular del MEF, explicó que el Presupuesto 2026 está enfocado en mantener la regla fiscal relacionado con el déficit fiscal (mayores gastos que ingresos del Gobierno), apostando por un 1.8% en el 2026, que en el presente año será de 2.2%, en línea con la tasa comprometida por el Ejecutivo.

En ese sentido, hizo hincapié que el Presupuesto 2026 asegura las remuneraciones salariales de los empleados públicos.

Explicó que para el 2026, el Gobierno ha planteado destinar S/93,538 millones para remuneraciones, 11.8% más que el destinado para el presente año (S/83,655 millones).

Es decir, según la propuesta del Gobierno, las remuneraciones representarán más del 51% de los Gastos Corrientes previstos para el 2026 (S/166,643 millones).

Los sectores que generan mayor demanda por concepto de remuneración son Educación y Salud.

Sin embargo, para encarar la inseguridad ciudadana, el Gobierno propone el 3% del presupuesto del 2026, unos S/7,197 millones, no obstante que está dañando la economía de los emprendedores, como bodegueros.

Deuda

En su exposición ante el pleno del Congreso, Pérez Reyes señaló que para sostener el Presupuesto 2026, el Perú tomará deudas (tanto externa como internas) por aproximadamente $14 mil millones.

El endeudamiento externo propuesto mediante el Proyecto de Ley de Endeudamiento es de $ 2,840 millones, mientras el endeudamiento interno será de S/ 38,435 millones.

Parte importante del endeudamiento es para apoyar la balanza de pago, uno de cuyos componentes es la deuda pública del país.

De otro lado, se está planteando un aumento del presupuesto 2026 para los gobiernos regionales y gobiernos locales respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2025.

Así, para dichos gobiernos se está destinando un total de S/95,546 millones, mayor en 3% con relación al año anterior (S/ 89,782 millones).

De ese monto, S/ 59,164 millones serán para los gobiernos regionales y S/ 36,382 millones para los gobiernos locales.