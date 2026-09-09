El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, sustentó ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) 2027-2030. Dijo que se revisa el estado de la inversión publica para mejorar su calidad porque no se trata de incrementar la cantidad de las obras.

Indicó que el MEF prioriza la asignación de recursos a las obras que están por terminar.

Cuba explicó que el MEF hace una especie de censo de las miles de inversiones que se tiene para ver el nivel en el que están y por qué están paralizadas, con el fin de gastar primero y más rápido en las que están a punto de terminarse.

“Digamos que a una obra pública le falta 10% o 5%, entonces es mejor meter el dinero ahí para terminarla que darle recursos a un proyecto que apenas presenta 20% de inicio”, señaló.

Clasificar

En ese sentido, Cuba manifestó que el MEF hará una clasificación de las obras públicas que están abandonadas por diversas razones.

“Las obras públicas que son más fáciles vamos a sacarlas para adelante, pero hay otras que tienen complicaciones legales, porque las ponen en juicio y hay que ir con más cuidado”, comentó.

Refirió que se ha visto que en las regiones existen obras públicas que se inician y no se terminan. “Hay un sesgo a comenzar obras todo el tiempo, pero no hay incentivos para culminarlas y por eso no se siente el esfuerzo que hace el Perú en inversión pública”, precisó.

En ese sentido, se refirió a las diferentes obras pendientes de terminar. “Estamos hablando de carreteras, escuelas y comisarías que no se terminan, es decir, hay inversión pública porque se gastó en ladrillos, cemento, fierro, pero el servicio no llega a la gente”, señaló Cuba.