La semana pasada, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, adelantó que el Gobierno evaluaba acudir al Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra leyes aprobadas por el Congreso que comprometen más S/ 11,400 millones.

Acuña se refirió, principalmente, a la ley que permite otorgar Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y gratificaciones a los trabajadores del sector público que están bajo el régimen de Contratación Administrativa de Servicio (CAS).

Sin embargo, ayer, en una nota de prensa, el MEF dio a conocer su nueva posición porque retrocedió en lo dicho por Acuña, indicando que “reafirma su respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores del sector público, así como a los espacios de diálogo y negociación colectiva establecidos en el marco de la Constitución y las leyes vigentes”.

Precisó que el MEF no tiene previsto presentar demandas de inconstitucionalidad sobre normas aprobadas por el Congreso vinculadas a mejoras remunerativas, bonificaciones y derechos de trabajadores del sector público.

Es más, indicó que continuará evaluando, junto con los sectores involucrados, mecanismos responsables y sostenibles que permitan avanzar progresivamente en la mejora de las condiciones de los servidores públicos, preservando al mismo tiempo el equilibrio fiscal y la estabilidad económica del país.

Gradual

En entrevista que ofreció la semana pasada a una radioemisora, Acuña precisó que una de las principales preocupaciones del MEF no es la ampliación de beneficios laborales en sí misma, sino las condiciones en las que la norma ha sido aprobada.

Advirtió que existen vacíos normativos que podrían generar dificultades para aplicarlo en el sector público. “Nos preocupa el tema de los CAS, que da beneficios de aguinaldos y CTS, pero que requieren en su implementación darle gradualidad y también establecer algunas pautas importantes”, indicó.

Entre las observaciones, mencionó la falta de precisión sobre desde cuándo deben aplicarse los pagos y cómo se financiarán de forma progresiva.

La ley que dispone el pago de CTS y gratificaciones a unos 300 mil trabajadores del régimen CAS demandará unos S/ 3,000 millones anuales fisco.

En ese sentido, el MEF había advertido que el pago de CTS y gratificaciones no estaba programado en el presupuesto 2026 y cada sector se haría responsable con sus respectivas partidas.