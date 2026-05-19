El reconocido dúo Sin Bandera llega al Perú para reencontrarse con sus miles de seguidores en un concierto especial que marca el cierre de su aclamada gira “Escenas Tour”, además de todos los éxitos que han marcado su carrera y lo han convertido en el dúo romántico por excelencia.

Leonel García y Noel Schajris se presentan en Lima el próximo 6 de marzo de 2027 en Costa 21, en una noche que celebra los 25 años de trayectoria musical del dúo. Las entradas se venden a través de Teleticket y la preventa exclusiva para clientes Interbank inicia el jueves 21 y viernes 22 de mayo desde las 10:00 a.m., con hasta un 15% de descuento.

“Escenas Tour” se convierte en una de las giras más destacadas de la carrera de Sin Bandera y recibe elogios de la prensa internacional por la conexión emocional que logra con el público en cada presentación. Diversos medios especializados resaltan la calidad interpretativa del dúo y el recorrido musical que realizan a través de canciones emblemáticas que se mantienen vigentes en el corazón de sus fanáticos.

A lo largo de sus 25 años de carrera, Sin Bandera conquista al público con éxitos inolvidables como Kilómetros, Entra en mi vida, Mientes tan bien, Que lloro, Sirena, Suelta mi mano, Te vi venir y Y llegaste tú, temas que se convierten en clásicos de la balada pop en español y acompañan a distintas generaciones.

El público asistente a este show en Latinoamérica destaca la puesta en escena del tour y la respuesta masiva de los fanáticos en distintos países, consolidando a Sin Bandera como uno de los referentes más importantes de la música romántica en español.