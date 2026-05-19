



Dos de los 3 integrantes de la presunta banda criminal “Los Matacarros de Chilca”, fueron trasladados al penal de Huamancaca Chico, luego que el Poder Judicial dictara 9 meses de prisión preventiva, mientras que uno de ellos tendrá que pagar una caución de 500 soles y presentarse a firmar a la Corte Superior de Justicia de Junín.

Prisión. El Poder Judicial declaró fundado el pedido de presión preventiva de 9 meses en contra de Honorato Hugo Alfaro Barja (48) y Jhonatan Rojas Valenzuela (32), en ambos casos por el presunto delito de extorsión agravada y como parte de la presunta banda criminal “Los Matacarros de Chilca”.

AFECTADO HIZO LA DENUNCIA

Como se recuerda la denuncia fue presentada ante la Policía por parte del agraviado APC a quien le llamaron para venderle las autopartes robadas de su propio vehículo. Los “vitroqueros”, fueron estudiados por agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco), quienes descubrieron que detrás estaba el mecánico Honorato Alfaro Barja, quien trabaja en la avenida “Mariategui” y ayudaba en la venta de las autopartes sustraídas.

Según la denuncia del agraviado, el mecánico solicitó 3 mil soles para la devolución de las autopartes sustraídas. La PNP coordinó con la Quinta Fiscalía de Huancayo para fotocopiar los billetes y usar reactivos que puedan impregnarse en los involucrados.

SUCIA TRANSACCIÓN

La transacción se realizó en el parque Abel Martínez de Chilca, lugar donde se detuvo a Honorato Alfaro Barja, a bordo del vehículo C6Q-158, en cuyo interior se encontraba un saco con las autopartes. También se retuvo otro auto rojo de placa C6Y-058 donde permanecía Jhonatan Rojas y su novia Dulce Huarcaya. En esas mismas diligencias, en la casa del jirón Humboldt n.° 941 y un taller de la avenida Jacinto Ibarra, ambos en Chilca, se confiscó 30 mil soles en autopartes.

Por las pruebas recopiladas se logró declarar fundado el pedido de prisión preventiva en contra de Alfaro Barja y Rojas Valenzuela, mientras que se denegó la prisión solicitada para Dulce Huarcaya, sin embargo tiene comparecencia con restricciones y una caución de S/500.