El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que como resultado de las medidas de ajuste y gasto en el último trimestre del año, en 2025 se logró cumplir la regla de déficit fiscal de 2.2% del Producto Bruto Interno (PBI).

Fue tras dos años consecutivos en los que se superó los límites establecidos (en 2024 cerró en 3.4% muy por encima del 2.8% comprometido).

La titular del MEF, Denisse Miralles, dijo que ese hito logrado es muy importante para el país porque se da en el marco del proceso de consolidación fiscal gradual impulsado por el actual Gobierno, orientado a preservar la sostenibilidad fiscal y la estabilidad macroeconómica.

Al respecto, el ex ministro de Economía, Ismael Benavides, señaló a Correo que ese resultado es por el mayor ingreso por los precios altos de los metales, no por la contención de gasto fiscal, que se ha disparado, especialmente el gasto corriente, y también por las transferencias a Petroperú. “ Yo creo que es un poco un espejismo”, comentó.

Superávit

En ese sentido, manifestó que se debería estar registrando un buen nivel de superávit con los ingresos generados por los mayores precios de los metales, como el oro, que está a punto de marcar los $ 5 mil la onza, mientras la plata está a un paso de cotizar los $ 100 la libra.

“Deberíamos estar con un gran superávit. También se debería estar ‘nutriendo’ al Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), que ahora está casi en cero”, advirtió..

Refirió que el FEF debería de tener entre $ 9 mil millones y 10 mil millones. “Después pensar si se puede hacer un fondo soberano de riqueza para que con los excedentes de los precios de los metales se pueda financiar obras de infraestructura”, comentó.

Dijo que ahora que se presenta El Niño Costero se debería de tener más recursos en el FEF para atender las emergencias que genere.