La titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Teresa Mera Gómez, afirmó que el Gobierno da pasos importantes para lograr su adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Así lo destacó tras reunirse con el secretario general de la organización, Mathias Cormann, en el marco de la Reunión Anual de Ministros de APEC, que se realiza en Gyeongju, Corea del Sur.

Hizo hincapié que el Gobierno de Transición sentará las bases para la continuidad del proceso de adhesión a la OCDE.

“El proceso de adhesión a la OCDE es una política de Estado que refleja el compromiso del país con los más altos estándares de gobernanza. La visión del Perú hacia el futuro se alinea con los objetivos de la OCDE, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, señaló la ministra.

En ese sentido, manifestó la disposición de Perú para atender las consultas técnicas vinculadas a la Evaluación de Apertura de Mercados, que serán remitidas por el Comité de Comercio de la OCDE, para facilitar la conclusión del trabajo de este grupo en los próximos meses y avanzar hacia las siguientes etapas.

Corea del Sur

A su llegada al Aeropuerto de Gimhae, en Busán (Corea del Sur), la ministra Mera fue recibida por una delegación compuesta por Jeon Ki Lee, presidente y CEO de la Korea Airports Corporation (KAC), y por el vicegobernador de la provincia de Gyeongsangbuk-do, Kim Hak-hong.

Durante el encuentro, KAC manifestó su interés en participar en la modernización de los aeropuertos de Juanjuí y Rioja (San Martín), así como de Andahuaylas (Apurímac).

Por su parte, el vicegobernador Kim Hak-hong destacó la vinculación sociocultural entre Corea del Sur y el Perú, recordando que Andong y Cusco son ciudades hermanas, y que el alcalde de Andong participó en la celebración del Inti Raymi 2024.

La ministra Teresa Mera lidera la delegación peruana que participa en la Reunión Anual Ministerial y en la Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realiza en Gyeongju, Corea del Sur, desde hoy 29 de octubre al 1 de noviembre.

El encuentro reúne a los ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio, y los Líderes de las 21 economías del foro, y constituye un espacio clave para fortalecer la integración económica y la cooperación regional.