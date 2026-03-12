El Ministerio de Energía y Minas (Minem) informó que el país cuenta con reservas suficientes de gasolina regular y diésel para cubrir la demanda nacional durante aproximadamente dos semanas.

A través de un comunicado, la entidad precisó que existen cargamentos en camino para continuar abasteciendo el mercado y evitar problemas en el suministro de combustibles.

Además, el Minem señaló que se han adoptado medidas para agilizar la distribución de gas licuado de petróleo (GLP) y facilitar la recuperación de inventarios en los puntos de venta.

El sector también indicó en el comunicado que viene coordinando con Osinergmin e Indecopi para reforzar las acciones de fiscalización en todo el país.

Incremento injustificado de precios

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas advirtió que el incremento injustificado de precios no tendría sustento técnico y recordó que la especulación y el acaparamiento de combustibles están sancionados por ley.

“El alza irracional de precios no tiene fundamento. La especulación y acaparamiento son sancionados por ley”, se lee en el comunicado.

Aunque usuarios han reportado dificultades para encontrar combustibles y variaciones de precios en algunos grifos, el Gobierno estima que el abastecimiento de gas se normalizará durante el fin de semana.