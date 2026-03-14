El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, anunció que el Gobierno impulsará una convocatoria internacional para la construcción de una planta regasificadora con el objetivo de reforzar la seguridad energética del país.

Según explicó, esta infraestructura permitiría contar con una reserva de gas natural para aproximadamente 30 días, lo que serviría como respaldo ante eventuales interrupciones en el suministro.

El titular del sector indicó que actualmente el país depende principalmente del gas producido en Camisea, por lo que una planta regasificadora permitiría incorporar una segunda fuente de abastecimiento mediante la importación de gas natural licuado .

Asimismo, informó que el suministro de gas natural vehicular (GNV) ya se restableció tras la reparación del ducto afectado por la fuga registrada en instalaciones de Transportadora de Gas del Perú.

El ministro detalló que se instaló un nuevo tramo del ducto y se inició el proceso de llenado del sistema, lo que permitió la reconexión progresiva de grifos, priorizando a taxistas y vehículos que utilizan este combustible.

Ángelo Alfaro agregó que el proceso de normalización también se extenderá a pequeñas y medianas industrias, y posteriormente a las grandes empresas y centrales térmicas, con el fin de garantizar la estabilidad del sistema eléctrico nacional.

Durante la crisis, el ministro señaló que se registró un incremento en la demanda de gasolina, ya que muchos conductores que utilizan GNV recurrieron a combustibles alternativos.

Indicó que el país cuenta con inventarios suficientes, aunque se presentaron problemas de distribución y algunos casos de especulación detectados en operativos realizados por Osinergmin, Indecopi, la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público del Perú.

Petroperú

Finalmente, el ministro descartó la privatización de Petroperú y explicó que el Gobierno evalúa reperfilar la deuda de la empresa estatal y aplicar medidas para mejorar su eficiencia operativa y competitividad en el sector energético.