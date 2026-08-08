El titular del Ministerio de Economía (MEF), Elmer Cuba, señaló que para ganar productividad y que el turismo tenga una mayor respuesta, a partir del 2027, los feriados de entre semanas se pasarán a los lunes.

Si bien por la mañana había señalado que se tomarían los viernes, por la noche dio una nueva versión.

“Lo hemos seguido discutiendo, los lunes es un mejor día porque los sábados hay gente que trabaja, empresas que trabajan”, dijo a Canal N.

Lo que no cambió fue el contexto de la decisión. Por la mañana explicó que el cambio es necesario para dar espacio a las empresas y que los feriados sean más efectivos.

“Ya se anunció que no se aumentará ni disminuirá el número de feriados, pero sí optimizarlos en el margen. Es decir, mover todos los feriados que no sean 28 y 29 de julio, Navidad ni Año Nuevo para los viernes”, informó en horas de la mañana.

Sueldo mínimo

Cuba también adelantó que el aumento del sueldo mínimo se hará en dos tramos. En el primero será de S/ 100 y en el segundo S/ 70, pero será necesario discutirlo en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

Precisó que aumentar el sueldo mínimo implicará dar un bono, por única vez, a las empresas, especialmente a las mypes.

“La informalidad laboral es de 90% entre las microempresas (en Lima Metropolitana), y es de 95% fuera de Lima”, explicó en una conferencia de prensa en la que anunció los pasos que seguirá el MEF para potenciar la economía.

En ese sentido, manifestó la decisión del Gobierno de impulsar la inversión privada, buscando reducir la tramitología, que demora los procesos para obtener permisos y licencias.

Déficit

Cuba también se refirió a probables cambios en las reglas fiscales, sobre todo en el déficit fiscal por efecto del fenómeno de El Niño, que ya impacta en la producción nacional, principalmente en pesca y agro.

De darse algún cambio sería en el 2027 porque se tendría la presencia de El Niño Global, que impactará con lluvias en el norte y con sequía en el sur del país.

Precisó sobre la importancia de mantener las reglas fiscales comprometidas, caso contrario se castigará al Perú con altas tasas de interés en el mercado financiero internacional, que acaba impactando en el costo de los créditos que se toman, como el hipotecario.

También se refirió al comportamiento de la economía peruana, indicando que tiene la probabilidad de crecer de entre 4 y 4.5% este año, pero por el impacto de El Niño lo haría en 3.5%.