Los costos provocados por normas salidas del Congreso y que perforan la caja del país, según el Consejo Fiscal, está generando un gran descalce entre los gastos y los ingresos del país, tanto que analistas económicos consideran que en el 2025 nuevamente se incumplirá la meta oficial del déficit fiscal, que no cerraría en 2.2%.

Hasta setiembre último, el déficit fiscal acumulados en los últimos doce meses registró 2.4% del Producto Bruto Interno (PBI), mayor al 2.2% del compromiso del Gobierno.

Sin embargo, la titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, durante su participación en la jornada inaugural de la edición 2025 del Expo China y Perú Cargo Week, que hoy culmina, subrayó que el Gobierno mantiene su compromiso con la estabilidad económica y la confianza para invertir.

“Se proyecta un crecimiento de 3.5% en 2025 y un déficit fiscal de 2.2% del PBI, resultados de una gestión macroeconómica responsable y orientada a la acción”, comentó

Afirmó que el país impulsa una estrategia integral para enfrentar la informalidad, mediante políticas que combinan mejora regulatoria, innovación tecnológica, desarrollo de capital humano y acceso al financiamiento.

“El Perú está demostrando que se puede crecer con orden y responsabilidad. Nuestro objetivo es construir un entorno donde invertir y generar empleo formal sea cada vez más fácil, rápido y predecible”, manifestó.

EVENTO

Las ferias Expo China y Perú Cargo Week, que se realiza en el Centro de Convenciones del Jockey Club y reúne a más de 200 marcas líderes en el sector de transporte, logística y comercio exterior, busca impulsar el comercio bilateral entre Perú y China.

“Estamos sentando las bases de una feria internacional que, a partir de 2026, tendrá el financiamiento oficial del gobierno chino. También es bueno destacar el potencial del Perú para convertirse en un hub logístico y tecnológico en la región”, dijo Alexis Marquina, CEO de Perú Ferias.

Refirió que la Expo China y Perú Cargo Week se consolidan como un evento clave para la industria, ofreciendo oportunidades de negocio y colaboración entre China y Perú.