La ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, advirtió que la inestabilidad política y social registrada en los últimos años ha impedido que el crecimiento económico del país supere el 5% anual, pese al contexto favorable de los precios internacionales de los minerales.

En declaraciones a RPP, sostuvo que la falta de estabilidad afecta directamente la inversión pública y privada, retrasa la ejecución de proyectos y limita la generación de empleo.

Denisse Miralles indicó que, de haberse mantenido un escenario de mayor predictibilidad institucional, el Perú habría aprovechado mejor el actual ciclo de altos precios de los minerales, que también se proyecta para el 2026. En ese sentido, subrayó que la estabilidad económica debe ir acompañada de estabilidad social y política para sostener un crecimiento más acelerado y sostenible.

Respecto a las proyecciones económicas, la titular del MEF señaló que la economía podría crecer por encima del 3.2% previsto oficialmente, debido a la información actualizada que maneja el Ejecutivo y a las medidas planificadas para mejorar los indicadores. Añadió que el Banco Central de Reserva ha venido ajustando sus estimaciones de crecimiento, acercándolas a las proyecciones del MEF, las cuales suelen ser más optimistas que las de organismos internacionales como el FMI y la OCDE.

Finalmente, Miralles anunció que el Ejecutivo presentará una norma para frenar iniciativas legislativas que generen gastos permanentes sin identificar fuentes de financiamiento, al considerar que estas comprometen la estabilidad fiscal.

Asimismo, aseguró que el MEF mantiene un diálogo permanente con las bancadas del Congreso y con los sindicatos para viabilizar derechos laborales de manera gradual y responsable.