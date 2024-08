El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, aclaró que no se utilizará el dinero de los contribuyentes para financiar las operaciones de Petroperú, además, que no está contemplado en el proyecto de ley del presupuesto para el 2025, destinar recursos a dicha petrolera estatal. Esto debido al emplazamiento hecho por el presidente del Directorio de Petroperú, Oliver Stark, al Gobierno de Dina Boluarte para que tome las medidas correspondientes para afrontar la crisis grave que atraviesan.

“Me sentiría sumamente incómodo, y el premier y todos los ministros lo harían igual y serían los primeros en comentármelo, si es que se utilizaría algún recurso de la tributación, de los impuestos que pagamos todos nosotros para financiar, solventar o para darle liquidez a esta empresa, eso no pasa por ahí. Son los recursos de los contribuyentes los que nos permiten financiar la ley de presupuesto. Por lo tanto, téngalo por seguro y nosotros enviaremos este proyecto de ley de presupuesto al Congreso y ahí se verificará que no se compromete ningún sol de los contribuyentes para financiar una empresa que está con problemas”, aseguró Arista.

El titular del MEF indicó que este miércoles tendrá una reunión con el presidente del Directorio, gerente general, gerente Financiero y gerente de Presupuesto y Planeamiento de Petroperú, luego del reclamo realizado por sus directores al Gobierno por no tomar medidas que vialicen la continuidad de la empresa.

“Entiendo la preocupación de ellos (los de Petroperú), tenemos la urgencia de 8 barcos que están en las costas por llegar para desembarcar el petróleo. Le hemos pedido a ellos que hoy en la reunión nos traigan toda la información para una toma de decisión más informada”, expresó.

“Nosotros le hemos pedido al Directorio que tome acciones a una mayor velocidad para aligerar el peso financiero que tiene la empresa y, en la medida en lo que sea posible y en el plazo más corto, tratar de reducir los costos financieros y administrativos y movernos hacia Talara, y de esa manera nos permite también realizar algunos activos de la empresa para ir cubriendo algunas deudas que tienen ellos”, añadió.

“El saneamiento de Petroperú es todo un proceso, por ahora nosotros le hemos pedido a las autoridades que dirigen Petroperú que reduzcan el costo fiscal, reduzcan los costos administrativos, que lo hagan una empresa mucho más ágil, dinámica, de repente achicarla en el aspecto administrativo, y poco a poco comience a dar rentabilidad”, concluyó.