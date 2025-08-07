Desde la ciudad de Tokio, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, anunció este jueves 7 de agosto la presentación de un paquete de proyectos de infraestructura vial, ferroviaria, aérea, entre otros, para fortalecer la conectividad en el Perú y la alianza estratégica que mantiene con Japón.

El titular del MTC destacó que la delegación peruana expuso ante empresarios e inversionistas japoneses las características y ventajas de los proyectos en cartera.

A decir de César Sandoval, el país asiático está muy interesado en la estabilidad social y económica de Perú.

“Hemos acompañado a la presidenta (Dina Boluarte) seis ministros de Estado para hablar de una serie de posibilidades a favor de ambos países. Japón está muy interesado en la estabilidad social, económica y jurídica que existe en nuestro país, lo que le genera confianza para la inversión ”, señaló César Sandoval.

Dijo que durante en la XVI Reunión del Consejo Empresarial Peruano Japonés, los inversionistas se mostraron muy interesados en invertir en la Línea ferroviaria subterránea 3 (desde San Juan de Miraflores hasta Lima norte) y la Línea 4 (Callao hasta Lima Este), así como los ferrocarriles Lima-Barranca y Lima-Ica, y en los sectores agrario, turismo, entre otros.

César Sandoval resaltó que Perú y Japón tienen un importante vínculo bilateral, pero también se busca articular y seguir trabajando juntos proyectos viales y estructurales en favor del país, en el marco de la cooperación de Gobierno a Gobierno, a través de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).