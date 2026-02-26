La designación de Gerardo López en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), fue bien recibido por reconocidos economistas, pero con algunas observaciones.

Pero el nombramiento de José Reyes al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) tuvo ciertos reparos.

Sobre el nuevo titular del MEF, el exministro de Economía, Ismael Benavides, recomendó que debería mantener la economía en piloto automático.

“Que no haga nada que pueda desanimar a los inversionistas porque es poco tiempo el que queda para terminar el período gubernamental. Por lo menos no es un improvisado porque tiene una carrera en el MEF y la Sunat”, comentó.

Sin embargo, advirtió que debe asegurar que las elecciones se realicen de forma transparente, que dote de presupuesto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la ONPE y Reniec, que ningún ministro intervenga en la campaña desde sus plataformas ministeriales para apoyar a determinado partido político.

En ese sentido, puso énfasis para que el Gobierno mantenga la neutralidad en el proceso electoral cuya fecha central será el próximo 12 de abril y cumplir con entregar el presupuesto respectivo.

Una segunda tarea, prosiguió el economista, es atender la emergencia que está provocando El Niño Costero, pero de forma más rápida, considerando los daños que está provocando.

Comex Perú

En tanto, Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú, destacó que la ex titular del MEF, Denisse Miralles, haya sido designada premier, cuyo gabinete apuesta por la continuidad y lo técnico sobre lo político.

“Queda trabajar en las prioridades, pero que quede claro que es un gobierno transitorio. Debe trabajar por las elecciones, en la seguridad y la economía, seguir con la reestructuración de Petroperú. Enfrentar el tema de El Niño Costero, principalmente”, comentó a Correo.

Sobre el ministro de Economía, Gerardo López, recomendó mantenga la línea de la ministra (Miralles), que el Estado tiene que ser aliado del sector privado, lo que implica un trabajo pendiente con la Sunat, de no sobrecargar con tributos a los pocos que lo hacen, que crezca la base tributaria y que no ahogue a las empresas con una línea recaudatoria y sancionadora de Sunat.

También mostró preocupación por el nuevo ministro de Energía y Minas (Ángelo Alfaro) ”porque tiene más perfil del sector eléctrico cuando lo importante actualmente es la minería como principal actividad económica y como principal actividad exportadora, teniendo encima a la minería ilegal y al Reinfo pendientes de atender".

Dupuy dijo que también preocupa mucho que no se haya ratificado a Teresa Mera al frente del Mincetur, que fue un pedido unánime de los sectores empresariales.

“Se designó a una persona que tiene experiencia en gestión pública, pero ninguna en comercio exterior ni turismo. En este sentido, el mensaje al nuevo ministro (José Reyes) es que siga con línea técnica de la ex ministra”, comentó.

Sunat

En esa línea, el gerente de Políticas Públicas del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, se refirió al ministro de Economía, Gerardo López, manifestando que “parece un buen funcionario”.

“Sé que tiene una carrera en la Sunat, por tanto, me imagino que buscará enfocarse en la recaudación tributaria, lo que nos lleva a pensar que quiere ampliar la base tributaria, probablemente eliminando exoneraciones tributarias”, indicó.

Sin embargo, para el economista también está la posibilidad de que se quiera aplicar más impuestos a los que siempre tributan, que si es preocupante, que no es recomendable porque haría retroceder las inversiones.

La recaudación tributaria en el 2025 marcó un récord y superó los S/175,000 millones, mayor en 10.7 % con respecto al 2024, fruto de los precios altos de los productos de exportación, principalmente cobre y oro, además de productos agroindustriales, como el arándano y la palta.