Según el Reporte de Inflación de diciembre del Banco Central de Reserva (BCR), el estimado de crecimiento de la inversión privada para el 2025 es de hasta 9.5%, inclusive podría superar los dos dígitos, mientras el consumo tendría una expansión de 3.6%.

Dichas cifras serían mayores (aún no se tiene la data oficial) a las registradas el año anterior (2024), cuando la inversión privada creció 3.3% y el consumo privado registró +2.7%.

En tanto, el BCR incrementó su estimado de crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) o producción nacional de 3.2 a 3.3%, considerando el mayor dinamismo del consumo privado.

En esa línea, Carlos Neuhaus, presidente de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), señaló que el consumo y la inversión son dos factores muy importantes para la expansión de la economía.

“¿Cuánto más podría crecer la economía si las municipalidades se dedicaran a promover la inversión? Si todas las autoridades municipales y de los gobiernos regionales empiezan a dar todas las facilidades para que la inversión se active, el crecimiento de Perú se puede disparar, podría crecer muy fuerte, podría ser más de 6%”, precisó.

Consumo

Sobre las ventas de los centros comerciales, Neuhaus indicó a Correo que la información preliminar que se tiene es que crecerían un poco más del 10% respecto al año pasado, cuando se vendieron S/ 36,180 millones.

Es decir, en el 2025 se espera conseguir ventas por S/ 40 mil millones en los 88 centros comerciales que están afiliados a la ACCEP; en Lima Metropolitana están un poco más de la mitad de estos establecimientos.

“A mediados de enero se podrá tener cifras más precisas porque se tendrán los resultados de las ventas de la campaña de fin de año”, manifestó.

El empresario se refirió también al número de visitas, señalando que en diciembre se habrían registrado más de 60 millones en los centros comerciales, considerando que este es uno de los meses más dinámicos del año.

En ese sentido, señaló que el promedio de visita mensual de esos establecimientos es de 60 millones como consecuencia de una mayor inversión en infraestructura (nuevos establecimientos, ampliación y remodelación) y se incorporan nuevas marcas y locatarios