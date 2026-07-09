La modalidad de inversión Obras por Impuestos (OxI) es clave para la ejecución de intervenciones en infraestructura y servicios de prevención, preparación, respuesta y rehabilitación frente al Fenómeno El Niño, según Proinversión.

En ese sentido, para impulsar una planificación anticipada, Proinversión organizó el taller informativo OxI “Planificar para prevenir: conoce los proyectos que se requieren frente al Fenómeno El Niño – Obras por Impuestos como alternativa de ejecución”.

En el encuentro se buscó fortalecer las capacidades de las entidades públicas para identificar territorios expuestos, priorizar intervenciones y evaluar su ejecución mediante OxI.

“El mecanismo constituye una alternativa para acelerar inversiones en gestión del riesgo de desastres”, destacó el presidente ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio.

Diversos

Explicó que mediante OxI se pueden ejecutar proyectos de inversión, IOARR (Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Rehabilitación y Reposición), incluidas las de emergencia, actividades de operación y mantenimiento, servicios y viviendas rurales.

Del Carpio precisó que los Servicios por Impuestos también amplían la atención en educación, salud, saneamiento y planificación territorial.

Informó además que ya existen experiencias de OxI en las distintas etapas de la gestión del riesgo.

“En Cusco se ejecutan obras de protección en el río Tucsamayo por S/ 65 millones para más de 4,000 habitantes. En Ucayali se impulsa la ampliación del Sistema de Alerta Temprana por S/ 61 millones para más de 105,000 personas. En Ica, la modernización del Centro de Operaciones de Emergencia Regional, por S/ 16 millones y beneficia a más de 800,000 habitantes”, precisó.

Entidades

En el taller informativo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) presentó sus competencias en la gestión reactiva del riesgo de desastres, así como información sobre los principales impactos ocasionados por eventos asociados al Fenómeno El Niño de 1982-1983, que ocasionó pérdidas equivalentes a cerca del 12 % del PBI de la época, mientras que El Niño Costero de 2017 afectó a cerca de 1,3 millones de personas.

También los antecedentes de emergencias registradas en el país y las principales necesidades identificadas para fortalecer la preparación y la respuesta frente a esos eventos.

En tanto, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) expuso sus funciones en la gestión prospectiva y correctiva del riesgo, presentando información sobre escenarios de riesgo, mapas de peligros y territorios con mayor exposición, elementos que constituyen insumos técnicos para la planificación de intervenciones e inversiones orientadas a reducir la vulnerabilidad de la población.

A partir de esas lecciones, planteó priorizar almacenes de contingencia, maquinaria pesada, motobombas, centros de operaciones de emergencia, drenaje pluvial, sistemas de alerta temprana, puentes y vías resilientes, así como la protección de colegios y establecimientos de salud.

Proinversión explicó que OxI es una modalidad de ejecución que permite acelerar el desarrollo de proyectos de inversión. Solo en el primer semestre de 2026 se adjudicaron intervenciones por S/ 5,872 millones, superando en seis meses el récord alcanzado durante todo 2025.

Este año, los gobiernos regionales, gobiernos locales y universidades públicas disponen de una capacidad total de S/ 69,096 millones para ejecutar OxI: S/ 34,401 millones corresponden a gobiernos regionales; S/ 33,178 millones a gobiernos locales; y S/ 1,518 millones, a universidades públicas.