Obras por Impuestos (OxI) es un mecanismo en el que las empresas privadas adelantan el pago de su Impuesto a la Renta para financiar y ejecutar directamente, de forma rápida y eficiente, proyectos de inversión pública que los gobiernos subnacionales y el Ejecutivo priorizan.

¿Qué tanto ha sido aprovechado en el país? Para el especialista en infraestructura Alberto Ñecco, exdirector ejecutivo de ProInversión, el mecanismo es muy efectivo. Según estadísticas de varios años que comparaban OxI con obra pública –que aunque son lo mismo, el financiamiento varía porque el gobierno no lo financia directamente—, se evidenciaba que este mecanismo no solo era más rápido para ejecutar, sino que era más eficiente.

Esto se debe a que las variaciones del presupuesto entre las estimaciones de los estudios y la ejecución final en OxI eran menores. “Esto se debe a distintos factores, entre ellos porque los estudios y el diseño final lo hace el privado con una mirada más eficiente, y por otro lado porque desincentiva la corrupción al quitar del ámbito público el proceso de licitación, de contratación de consultores, y todo ello se traslada al privado”, señaló.

Obras por Impuestos lleva más de 11 años de vida, y más del 70 % de su ejecución ha ido a nivel regional, por lo que es una herramienta para descentralizar la inversión y elevar la ejecución de gobiernos subnacionales, que como sabemos tienen las ejecuciones de presupuesto más bajas.

“Sin embargo, es un mecanismo subutilizado. El gobierno lo creó en el 2010, pero lamentablemente dentro del MEF nunca lo han mirado con buenos ojos, porque tienen la idea que reduce la recaudación, cuando en realidad hace más eficiente el objetivo final para la recaudación, que es hacer obras públicas, para dar calidad de vida a las personas”, indicó.

Una de las empresas que se ha sumado a este mecanismo de Obras por Impuestos es la minera Hudbay Perú que, junto al Ministerio de Salud, lanzarán el Proyecto de Redes Integradas de Salud (RIS) en beneficio de más de 83 mil pobladores, en la capital de la provincia de Chumbivilcas, Santo Tomás, en el Cusco.

Este proyecto data del año 2019, cuando se firmó el convenio con el Minsa, y el año pasado se aprobó el estudio definitivo del proyecto. Este año el proyecto, que cuenta con una inversión de S/ 7 millones 230 mil y se realizará en el plazo de ocho meses, se convertirá en realidad.

Javier Escudero, director de asuntos gubernamentales y responsabilidad social de Hudbay, comentó que este proyecto se formuló para dar atención de calidad a los pobladores de Chumbivilcas en temas de telemedicina, referencias médicas, equipamiento, acceso a tecnología y capacitación al personal de salud.

“La enseñanza de la lamentable situación que ha generado la COVID-19, es que este tipo de intervenciones eran necesarias en un contexto como el actual. Creemos que este sistema va a ser un gran soporte a todos los esfuerzos que se hacen tanto del sector público como del privado para dar atención a una provincia de una zona que tiene una serie de carencias y brechas en el tema de salud”, sostuvo.

Añadió que el mecanismo de Obras por Impuestos da una serie de facilidades a los gobiernos subnacionales que no cuentan con los recursos suficientes para desarrollar intervenciones de ese tipo. Además, crea un círculo virtuoso entre las empresas privadas y las instancias públicas.

Escudero apuntó que al ser la salud uno de los pilares fundamentales para Hudbay, además del proyecto de RIS vienen financiando los estudios de preinversión del hospital de Santo Tomás, y los estudios de otros centros de salud en distritos aledaños. Además de una serie de donaciones que han realizado como ambulancias y material médico.

Respecto a la operación minera, reconoció que el 2020 fue un año complicado, sin embargo, después de un periodo de casi dos meses de paralización, retomaron actividades y volvieron a una producción casi a niveles de prepandemia de manera bastante rápida.

“Este año tenemos varios proyectos interesantes que están por iniciar, uno de ellos es la ampliación del Tajo Pampacancha, que es un depósito satélite de Hudbay, el mismo que está bastante avanzado. Y esperamos, de acuerdo con lo comunicado por nuestra matriz corporativa, iniciar los trabajos de explotación [de cobre] en el segundo trimestre de este año”, acotó.

OPORTUNIDADES

Para Ñecco, Obras por Impuestos se debe extender para que no solo sean los gobiernos sunbnacionales que gozan del canon u otros ingresos a raíz de sus recursos.

Refirió que un problema que se suele dar es que hay financistas que no recuperan su inversión, porque una vez que la OxI se ha completado de manera satisfactoria de acuerdo con los requisitos técnicos, los gobiernos subnacionales no entregan el certificado, ya sea por desconocimiento o por corrupción, porque piden plata para entregarlo. Y eso es algo que no se ha enfrentado de manera directa, apuntó el especialista.

Ñecco propuso crear una comisión mixta con el MEF, ProInversión y la Contraloría a la que puedan acudir los privados en caso consideren que injustamente se le retiene el documento. “Esta comisión podría tomar acciones administrativas, correctivas y punitivas para coaccionar a la autoridad que retiene indebidamente este derecho ganado por el financista y pueda entregarlo”, argumentó.

También recomendó que las OxI no solo se centren en proyectos chicos, sino también en las grandes obras. Para ello debe haber incentivos para que los ministerios usen este mecanismo, como una partida presupuestal exclusiva para Obras por Impuestos, o que tengan algún tipo de beneficio presupuestal.